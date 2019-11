El nuevo administrador de RTVC quiere recuperar "el servicio público de la cadena" aunque "el riesgo de ir a negro aún persiste"

El nuevo administrador único de Radiotelevisión Canaria, el periodista Francisco Moreno, ha pedido este viernes a todos los grupos políticos y empresariales "una tregua" para poder "reconciliar" a la cadena autonómica con el servicio público que debe prestar, desde la "más alta exigencia". En el acto en el que se ha formalizado su nombramiento al frente de RTVC a propuesta del Parlamento de Canarias, sin ningún voto en contra, Moreno ha agradecido a todos los grupos políticos "la generosidad" y el "consenso" que han depositado en él, pero también ha advertido de la "inseguridad jurídica" y las "averías" a las que va a tener que hacer frente la cadena pública en esta nueva etapa.



Por otra parte, Moreno pide que a partir de ahora el trabajo de su equipo se juzgue por el balance de todas sus iniciativas en conjunto, no de cada una de ellas por separado, porque está decidido a buscar "las soluciones menos traumáticas y las más eficaces".



"Cualquier observador imparcial entiende los riesgos de la inseguridad jurídica, el déficit administrativo, organizativo y estructural en el que se encuentra esta radiotelevisión, sometida a una constante convulsión, prácticamente desde el instante en que se iniciara el proceso administrativo de licitación de un nuevo concurso (para los informativos) hace ya tres años", ha añadido.



El nuevo administrador de RTVC ha agradecido a su antecesor, José Carlos Naranjo Sintes, su trabajo al frente de a cadena, porque entiende que él empezó a poner "paz y orden", y ha prometido no constituirse "en órgano unipersonal de nada trascendente", sino en un director de equipos guiado por la "transparencia y la eficacia".



"Solo me atrevo a pedirles una tregua, que por un tiempo bajemos todos las escopetas y saquemos a esta televisión de la controversia política y empresarial, de modo que, a partir de ahora, hablemos todos más de contenidos que de contratos, más de cómo mejorarlos más que de su reparto", ha manifestado.



Profesional con larga experiencia en RTVE, Antena 3 y la Academia de la Televisión, Francisco Moreno ha recordado que regresa a una cadena que ya dirigió hace 18 años, porque "una cabra" con la pasión por el sector audiovisual que él siempre ha sentido no puede dejar de tirar de nuevo "para el monte de la televisión"



"Sigo pensando que se necesita que mucho atrevimiento e ingenio para conseguir que los que hoy estamos aquí, muy representativos todos de la sociedad civil y política de Canarias, se reconcilien con esta radio y televisión nuestra y vuelvan a apreciar la utilidad del servicio público que presta a los ciudadanos", ha añadido.



El nuevo responsable de RTVC ha agradecido personalmente, citando cada uno de sus nombres, a los portavoces de los grupos parlamentarios el "consenso" que el que sacaron adelante su nombramiento, algo "poco frecuente en estos tiempos".



También ha reconocido el aliento que ha sentido de los profesionales de la cadena, a los que ha prometido rodearse "de los mejores", desde la premisa de que, para él, la mayoría de ellos ya están en la estructura de la propia radiotelevisión autonómica.



"Agradezco la confianza del presidente y el vicepresidente del Gobierno, de quienes no he recibido más consignas ni instrucción que hacer una radiotelevisión que resulte útil como servicio público y que esté al servicio de todos para que no lo esté al de nadie en particular", ha enfatizado.



Francisco Morero ha subrayado en su intervención que no se queja "de nada", pero también ha pedido a todos que sean conscientes de "las averías" que tiene el ente público y de que el riesgo de que la cadena se vaya "a negro" (que deje de emitir) "aún persiste".



"Actuaré con transparencia y sinceridad y me dejaré la vida en búsqueda de soluciones menos traumáticas y más eficaces. Vengo a escuchar y a ser el parapeto profesional que garantice la libertad de trabajo de todos los profesionales de esta radiotelevisón pública", ha señalado.



Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), se ha felicitado por poder contar al frente de RTVC con "el mejor", con un profesional que, ha resaltado, ha permitido generar un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas de la comunidad.ç



Torres ha animado a Moreno ha orientar a la cadena autonómica para que preste un buen servicio público y ha agradecido a su antecesor, Naranjo Sintes, todo el trabajo que ha realizado en esa línea.



"Espero que esta sea la primera y última vez que me toque hablar de la Radiotelevisión Canaria", ha dicho el presidente, que confía en que la cadena deje de ser "un problema" y empiece a convertirse en "una solución".



Al acto de nombramiento de Moreno al frente de RTVC han asistido varios consejeros del Gobierno canario y representantes del PSOE, PP, Nueva Canarias y Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, entre otras fuerzas políticas.