Peligra la celebración de las campanadas veraniegas de Vegueta

A una semana escasa de la celebración de las campanadas de verano de Vegueta, los promotores de la idea (La Asociación Vegueta de Ocio y Restauración -AVOR-) y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no han conseguido ponerse de acuerdo en cómo se llevará a cabo, por lo que la celebración del evento (que en citas anteriores reunió a más de 12.000 personas) “está ahora mismo en el aire”, según explica Olga Palacios Pérez, gerente de AVOR. “Nos pidieron un cambio de planteamiento y lo hemos dado, manteniendo la esencia del evento; después nos pidieron acotar el espacio de música; más tarde nos obligaron a quitar espacio de barras dejando solo 12 barras para atender a las cerca de diez mil personas que se prevén; por último y, yendo contra el criterio del técnico de seguridad, quieren acotar un espacio para los conciertos y música y quitar la megafonía con sonido ambiental de las calles, lo que los especialistas consideran que será un problema de seguridad ya que, de hacerse, sería un riesgo inasumible acotar el espacio de celebración al trasladarse demasiada gente al único espacio con sonido”, señaló Palacios.

En esas condiciones, los empresarios y empresarias del casco histórico no asumirán la organización del evento y “la ciudad perderá uno de los eventos más importantes del verano a nivel nacional y el más relevante de cara a la promoción de la ciudad y de la isla en época estival”. Para la portavoz de los empresarios, desde que se creó este evento “no solo” se ha “buscado el consenso y la colaboración con las concejalías implicadas, sino que se ha trabajado mano a mano con ellas. En la actualidad, desde la llegada del PSOE a las concejalías que nos afectan, solo encontramos problemas y más interés en poner problemas que en solucionarlos”.

En este sentido, Olga Palacios señaló que “desde que se creó el evento hasta la fecha, se han ido realizando modificaciones adaptándonos a las circunstancias de respuesta del público y compatibilidad con las personas que aún viven en la zona”, pero en sus palabras: “aunque en las concejalías que no gobierna el PSOE la música en la calle es un elemento dinamizador en fiestas y eventos, en Vegueta, que lo hacemos dos veces al año, es como proponer un aquelarre”, y señala que “las soluciones existen y son viables, pero si no se definen y se llega a un acuerdo entre el redactor del Plan de Seguridad, el criterio de los técnicos y técnicas municipales y la decisión política, este evento será inviable, y las consecuencias para las empresas, catastrófico”. Implicaciones “Las Campanadas de Vegueta” es un evento ya tradicional en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. No solo es un acto dinamizador para los negocios del Casco Histórico, también supone un respiro importante para los ubicados en Triana y aledaños.