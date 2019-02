Ni cheque de 500 euros ni nuevas ideas para fomentar la cultura entre los jóvenes de Canarias

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció hace apenas unas semanas una medida estrella para fomentar el acceso de los jóvenes a la cultura: la implantación de un cheque de 500 euros para que se gaste en cine, teatro, libros... Se trata de una medida que no es nueva y que ya se ha llevado a cabo en países como Italia, con el mismo importe. La iniciativa abre el debate sobre si una medida de este calibre podría tener cabida en Canarias, donde los residentes de esta comunidad se encuentran en los últimos puestos en hábitos de lectura de toda España, por ejemplo.

El director general de Juventud del Gobierno de Canarias, Sergio Eiroa, asegura que facilitar un cheque de este tipo sí que es una idea que le ha rondado, aunque, por el momento, no la ha podido materializar. Otras comunidades autónomas como Madrid ya empiezan a experimentar con esta iniciativa, pero con menos presupuesto. La Dirección General de Cultura del Ejecutivo Regional señala que, aunque no está ofreciendo ayudas directas para que los jóvenes accedan a estas actividades, sí que se intenta fomentar su implicación en programaciones específicas como, por ejemplo, en el Festival de Música de Canarias, para el que se creó un bono especial para estudiantes de música. Por el precio de tres euros podían acceder a todos los conciertos.

Apenas existen estudios sociológicos que midan el comportamiento de la juventud canaria y si tiene predisposición a realizar actividades culturales. Según un informe publicado por la Federación de Gremios de Editores de España, Canarias cerró 2018 con el segundo índice de lectura más bajo del país. El 56,7% de los habitantes del Archipiélago asegura leer de manera habitual, un porcentaje que es solo superior al de Extremadura (52,2%). La falta de libros en casa es un dato del que también ha advertido varias veces el informe PISA sobre Canarias, donde los estudiantes además sacan los peores resultados en lectura.

El Cabildo de Tenerife sí dispone de un estudio del comportamiento de los jóvenes de esta isla, que fue publicado en 2017 y en el que se refrenda la tesis de que la gran mayoría dedica su tiempo de ocio a actividades relacionadas con los soportes digitales, desde los que escuchan música (95,2%) o ven televisión (75,7%). A continuación, se sitúan dos actividades más relacionadas con el mundo físico, como es salir o reunirse con amigos (61,3%) o realizar algún deporte (45,5%). En el otro extremo de la tabla se encuentran actividades poco frecuentadas como ir al teatro (25%) o visitar museos (31.9%).

La realidad social y cultural de la juventud canaria no puede entenderse sin tener en cuenta datos como que esta comunidad tiene uno de los porcentajes de paro juvenil más elevados de Europa (37,3%). Es una región donde además a los jóvenes les cuesta más emanciparse debido a las dificultades de encontrar un empleo de calidad y a los precios desorbitados del alquiler. El índice de abandono de los estudios de forma temprana es elevado (20,9%) y el Archipiélago también es una de las comunidades que lidera la tasa de exclusión social (40%). Un marco económico que no propicia que los jóvenes tengan facilidad o incluso tiempo que dedicar a la cultura.

Actualmente, el presupuesto del Gobierno de Canarias destinado a Cultura es de 28,3 millones de euros. Sin embargo, son unas partidas que van más enfocadas a fomentar la oferta que la demanda. Es decir, según el objetivo trazado por el propio Gobierno, ese presupuesto se destina a promoción exterior, a facilitar la movilidad de los artistas, al programa Nuevos públicos y nuevos mercados… además de a celebraciones como el Festival de Música de Canarias o el centenario de César Manrique.

Concierto de Ensemble Mosaik en el Festival de Música de Canarias.

Más de 12.000 personas han obtenido el carné joven, según datos del Gobierno de Canarias, que aún no dispone de los porcentajes segmentados por cada una de las áreas de las que suelen beneficiarse con este descuento ya que la empresa que lo gestiona ha cambiado recientemente. En cultura, con ese carné, los jóvenes pueden visitar con descuento todos los espacios culturales gestionados por los distintos cabildos como museos, teatros… No obstante, se está ultimando un acuerdo entre el área de Juventud y Cultura para que también se puedan obtener descuentos en todas las actividades patrocinadas por el Ejecutivo Regional, no solo en los centros. Sin embargo, sí es cierto que uno de los atractivos que llama a la juventud a obtener este carné es que existen descuentos en viajes, deportes o en empresas asociadas. Es decir, quien lo adquiere, no tiene por qué estar motivado en las actividades culturales.

Quien no disponga del carné joven de la comunidad autónoma, en los espacios de los cabildos, ayuntamientos o en los auditorios, existe la posibilidad de que se aplique un descuento por edad, además de distintos paquetes ofertados para jóvenes. Los colegios también realizan actividades con algunos de estos centros como la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria para incentivar la inquietud cultural desde pequeños. Otra apuesta desde las administraciones públicas es crear una programación que pueda interesar a la juventud como jornadas de Hip Hop, Jazz, conferencias adaptadas a sus intereses … pero aún queda mucho por hacer para llegar a todo este sector de la población.