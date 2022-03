Emotivo recuerdo a las víctimas del franquismo cuando se cumplen 85 años del Día del Padre más trágico para Arucas

El 19 de marzo, día del Padre, nunca es un día cualquiera en Arucas. Ese mismo día de San José, en 1937, Pino Sosa tenía apenas 40 días de vida y nunca más volvió a ver a su padre. A su madre le dijeron que se había marchado en un barco francés, pero su incansable lucha por la reparación de la memoria le llevaó a localizarlo tras la exhumación del pozo de Tenoya.

Han pasado tres años, desde que también un mes de marzo, Pino Sosa viviera uno de los días más importantes de su vida junto a otros familiares de represaliados del franquismo. En Arucas se celebró entonces un entierro al que acudieron multitud de personas a mostrar su cariño y respeto por las personas que fueron asesinadas injustamente. Pino recordaba entonces el día en el que acudió a la iglesia para hacer la comunión y un cura la señaló como “hija de los comunistas de Las Chorreras”. Desde ese día no paró de hacerse preguntas sobre su padre. “Estoy muy emocionada porque me he encontrado muchas piedras en el camino”, confesó entonces a los periodistas.

Con los testimonios orales se constató lo que era un secreto a voces: los hombres que desparecieron esa noche fueron fusilados y enterrados en distintos puntos de la isla, como los pozos de Arucas o la Sima de Jinámar. Desde 2003, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas ha trabajado por la reparación de las víctimas. Primero se logró exhumar el pozo del Llano de Las Brujas, pero para su decepción, Pino Sosa no encontró allí a su padre, aunque sí se constató el horror que habían vivido aquellos hombres (se localizaron un total de 24 cadáveres) al ser arrojados a ese pozo con un tiro en la cabeza.

En el Pozo de Tenoya, junto al padre de Pino, José Sosa, un humilde latonero del barrio de Las Chorreras, se localizaron los restos mortales de otras 14 personas. Entre los identificados se encuentra Domingo Gómez Vega, de Las Chorreras, que solo tenía 38 años cuando desapareció. Estaba casado y era jornalero. También el de Francisco Santana González, de Arucas, que tenía 27 años, estaba casado y era presidente de La Sociedad.

Los familiares de Lorenzo Santana Medina, de Arucas, casado, de 42 años y albañil también le dieron sepultura en marzo de 2019. Al igual que los de Pedro Roque Alemán, que tenía 47 años cuando fue fusilado, estaba casado y era albañil o Juan Torres Montesdeoca, también de Arucas, de 46, casado y que era obrero agrícola. Así mismo, fue enterrado Miguel Sánchez Santana, residente en Arucas, casado y portero del matadero municipal.

El homenaje de este sábado

Este 19 de marzo, como es tradición en el municipio, se ha celebrado un emotivo homenaje en el que se ha querido expresar “el reconocimiento y muestra de cariño a las víctimas torturadas y asesinadas en Arucas por la barbarie fascista del golpe de Estado de 1936, así como de respeto a sus familias, represaliadas y humilladas durante 40 años de dictadura franquista”, recuerda la Asociación por la Recuperación de La Memoria Histórica en un comunicado.

El acto, organizado por esta asociación, ha tenido lugar en el Pozo del Puente de Arucas y ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Arucas. Ha contado con la presencia Pino Sosa Sosa, presidenta de la AMHA, el alcalde de Arucas Juan Jesús Facundo o el de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, así como de un amplio número de vecinos y vecinas que se acercaron a mostrar su apoyo.

Durante el acto se realizó un minuto de silencio y se depositaron unas flores en el Pozo. Además, la comitiva se trasladó hasta el cementerio municipal donde una lápida recuerda a los 68 demócratas desaparecidos entre 1936 y 1940 y donde Pino Sosa puso unas flores sobre el panteón existente.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha recordado que durante este mes es posible visitar la exposición Los Pozos del Olvido. Pino Sosa pidió “que no los olvidemos nunca, que las nuevas generaciones conozcan la verdad de lo que ocurrió”.

Futuros pasos para seguir haciendo justicia

Canarias aprobó en marzo del año pasado su protocolo de exhumaciones, un documento que había sido anunciado por la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo después de que se aprobara por unanimidad en la Comisión Técnica de Memoria Histórica. Ya se cuenta con un esquema de las fosas que se quieren intervenir como la Sima de Jinámar, el pozo del Barranco de Arucas o el de la Vuelta del Francés, en Gran Canaria; la situada en el Pinar de Fuencaliente de La Palma y las de de San Juan y la Fuente de Cañizares, en el municipio de La Laguna, en Tenerife.