La falta de profesorado vuelve a complicar el curso al alumnado de la Facultad de Enfermería de Lanzarote

La falta de profesorado ha vuelto a complicar el curso académico al alumnado de la Facultad de Enfermería de Lanzarote, tras varios años consecutivos con problemas para sustituir las bajas. Estos estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se encuentran desde septiembre en un limbo por tres bajas de docentes y la jubilación de otro profesor. Los más afectados son los estudiantes de cuarto curso, que terminan sus asignaturas en noviembre porque después pasan a realizar las prácticas.

Estudiantes afectados explican la incertidumbre que han vivido en estos meses, pues el alumnado con beca depende de superar los 60 créditos por curso académico, por ejemplo. Además, se trata de una facultad a la que se trasladan personas de otras islas que se ven obligadas a pagar el alquiler de un piso, a renunciar a trabajos o a haber pagado por asignaturas que no están recibiendo.

El alumnado de cuarto curso, que se gradúa este año, se encuentra sin profesor en dos asignaturas, aunque en una de ellas (Educación para la Salud) otro docente está supliendo la materia. Desde el 11 de septiembre que empezaron las clases no han podido recibir Ética y Legislación, una asignatura de 60 horas de la que deberían ser evaluados en apenas un mes y que mes y medio después de empezar las clases no ha sido impartida.

Hay estudiantes preocupados por la forma en la que será evaluada la misma y por cómo puede afectar a su expediente académico. De momento, siguen en la incertidumbre sobre si la próxima semana empezará un docente a impartir una materia clave en su profesionalidad como sanitarios.

La falta de profesores afecta a todos los cursos, pero en el caso de cuarto es especialmente sensible porque están próximos a finalizar la carrera. No obstante, es un problema que al que tanto esta Facultad como la de Fuerteventura se han enfrentado desde hace años. De hecho, en cursos anteriores se han movilizado y en 2019 también reprocharon en las redes sociales que no contaban con profesores de prácticas.

La ULPGC, en vías de solucionarlo

Desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria confirman a este periódico que se trata de un problema que suele ocurrir cada año. Esas fuentes señalan que la Universidad contrata a través de una lista de profesores con la que se cubren las bajas. La mayoría de esos docentes son de Gran Canaria y no siempre están dispuestos a trasladarse a esta isla especialmente si se tiene en cuenta que no se conoce el periódico que va a durar dicha baja.

Según la Universidad, se tuvo constancia en septiembre de esas bajas que afectan a varias asignaturas. Desde el rectorado indicaron a principios de esta semana que el departamento de Personal Docente a tirar de la lista de profesores y ya tienen los contratos a falta de definir qué asignaturas imparte cada uno.

La previsión es que la próxima semana el curso funcione con normalidad aunque este martes quedaban por definir varias cuestiones. No obstante, alumnos afectados de cuarto curso insisten en que no se les ha informado que el lunes vayan a contar con docente para la materia de Ética y Legislación.

La Universidad remarca que ante una situación que se repite cada año se está trabajando para contar el próximo curso con una lista específica para el profesorado de Lanzarote y otra para Fuerteventura, que se integre con personas radicadas en esas islas. Además, han explicado a este periódico que se están realizando charlas con el Servicio Canario de Salud en los centros hospitalarios de ambas islas con el objetivo de que los profesionales que están en centros hospitalarios pueden impartir clases en la universidad.