El antiguo jefe del funcionario que denunció mal funcionamiento del DNI estalla contra él: “Es un mentiroso”

“Es un mentiroso compulsivo”. En estos términos define el comisario principal José Luis Sebastián Montesinos, ya jubilado, al funcionario de la oficina de expedición del DNI en la Supercomisaría de Las Palmas de Gran Canaria que ha denunciado públicamente retrasos y mal funcionamiento en ese servicio. “Su productividad estaba por debajo de la media”, recuerda quien por entonces ejercía de secretario general de la Jefatura Superior de Policía de Canarias y por lo tanto responsable del funcionamiento administrativo del cuerpo. “Si la media de un trabajador en ese servicio era expedir 23 carnés de identidad al día, él sólo expedía 18”, asevera Montesinos.

“Venía a trabajar en pantalón corto y cholas, y se le reprendió porque en un servicio de atención al público un funcionario no puede presentarse de esa guisa. Como no le gustó la reprimenda, al día siguiente vino en falda”, recuerda el comisario principal.

A Javier Cruz, ahora liberado sindical, se le abrió expediente por desobediencia a su jefa, como él mismo reconoce, “y esta ha sido su respuesta”.

Montesinos niega que la oficina de expedición del DNI de la Supercomisaría sufra retrasos y colas. “Es la única de España que atiende los sábados, y si en agosto no se abría por la tarde no era por falta de presupuesto para pagar horas extraordinarias, sino porque, en el ejercicio de su libertad, los funcionarios decidieron que ese mes no cubrirían ese turno de tarde. Empezando por él”, sostiene quien fuera secretario general desde 2016 a 2019.

“Este señor es un mentiroso compulsivo”, afirma cabreado el comisario. “¿A qué viene sacar ahora el certificado que se expidió de broma en una comida de navidad de hace dos años?” Se refiere Montesinos al que ha enseñado el funcionario a los medios informativos en el que se puede leer “Mi puto sindicalista” en un certificado de broma firmado por la que era su jefa directa en el servicio, la que acabó expedientándolo.