Las Palmas de Gran Canaria, entre las ciudades que más reducen sus contagios mientras Santa Cruz de Tenerife se resiste a bajar

La mayor parte de los municipios canarios presenta una situación epidemiológica bastante favorable. En el análisis por ciudades de elDiario.es, Las Palmas de Gran Canaria es la tercera localidad de España en la que más caen los contagios, con una tendencia a la baja del 38%, situando su incidencia acumulada (IA) a 14 días en riesgo medio (135 casos por cada 100.000 habitantes). El resto de municipios canarios se tiñen de colores claros, mostrando una favorable evolución de la pandemia. Sin embargo, hay algunas que se resisten y que o bien siguen estancadas en números poco alentadores, o, por el contrario, han visto crecer su incidencia en los últimos días.

Pasan las semanas y la incidencia en Santa Cruz de Tenerife no cae, aunque tampoco aumenta, manteniéndose en un letargo epidemiológico con más de 1.200 activos. La IA a 14 días de la capital tinerfeña es de 335 casos por cada 100.000 personas. Este indicador hace dos semanas era de 327 casos, por lo que se advierte un estatismo en sus cifras que, por otro lado, no permite que la ciudad abandone el riesgo extremo. La situación de su localidad vecina, San Cristóbal de La Laguna, es bastante similar, si hablamos en términos de estancamiento. No obstante, la ciudad de los Adelantados tiene una menor IA a 14 días, 215 casos por cada 100.000 laguneros, por lo que se mantiene en riesgo alto.

La gran ciudad canaria que muestra una mayor tendencia a la subida en su incidencia es Arrecife. Hace dos semanas, la capital lanzaroteña registraba 189 casos por cada 100.000 habitantes. Ese indicador, en la actualidad, ha crecido en un 20%, con 227 casos. Hay que aclarar que Arrecife tiene una ligera predisposición al alza, sin embargo, sus datos no llegan a ser alarmantes, ya que, en los últimos días, el número máximo de contagios diarios que ha registrado ha sido ocho.

La particularidad de Valverde

La capital herreña sigue una semana más atrapada en el color marrón propio de una localidad que se encuentra en una situación en riesgo extremo por COVID-19. Con apenas más de una veintena de positivos en toda la isla y unos contagios diarios que no superan los cuatro afectados, Valverde parece estar al borde del colapso, a priori.

Ahora bien, la tensión de la situación se rebaja si se analiza el contexto. La densidad poblacional de la isla más occidental de Canarias es de algo más de 11.000 habitantes. Esto hace que cualquier cambio epidemiológico, como, en este caso, los brotes registrados hace un par de semanas, provoque una subida explosiva en la curva de incidencia.