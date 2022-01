La Ley trans canaria cuenta con aval jurídico y el Gobierno no teme al recurso de Vox

La viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, Sylvia Jaén, ha asegurado este viernes que el hecho de que el Tribunal Constitucional vaya a estudiar la ley trans de Canarias tras un recurso de Vox es un mero trámite, “casi una obligación” para evaluar una serie de requisitos formales, pero “esto no quiere decir que vaya a estimar el recurso” sino que evaluará una serie de cuestiones técnicas que esta norma cumple como el hecho de que fue respaldada por unanimidad de las fuerzas políticas del Parlamento o que cuenta con los avales de los informes jurídicos de la Cámara. “Quizás aquí donde yo pondría el debate es en ¿qué hace un partido de extrema derecha diciéndonos desde la Península a Canarias qué es lo que tenemos que decir a nuestra población cuando ni siquiera tiene representación?”, se cuestiona.

La ley trans canaria ya está en el Boletín Oficial del Estado: estas son sus claves

Jaén recuerda que “en su momento el Tribunal Constitucional admitió a trámite la inconstitucionalidad del Código Civil y lo desestimó”. Por tanto, insiste en que esta noticia “no quiere decir que haya sido un éxito de la extrema derecha”, sino que el Constitucional tiene que ser es garantista y en ese sentido lo estudia, pero no entrará en el fondo de la norma sino en esas cuestiones más técnicas, asegura. Además, remarca que la justicia “ya se ha pronunciado por los derechos trans y ya reconoció el derecho a la libre autodeterminación de género y no tenemos ninguna duda al respecto”. La viceconsejera puntualiza que no existen motivos para tener nervios o incertidumbre.

Una ley fruto del diálogo

La viceconsejera apunta que la ley es "un avance en todos los sentidos" y un ejemplo de diálogo político y social de la ciudadanía porque "no nos olvidemos que la ley salió adelante con la unanimidad no solo de partidos sino con todos los colectivos que tienen representatividad en unas mesas de diálogo que llevaron meses y que probablemente fue lo que llevó a la unanimidad del voto", destacó.

"Yo siempre digo que reivindico como ejemplo del éxito de la ley trans canaria el proceso, en Canarias seguimos haciendo política desde otra perspectiva más en el diálogo, en el conocimiento, en la mirada, aunque nos lleve tiempo" y apunta "no hay textos milagrosos, hay procesos que funcionan y el diálogo con la ciudadanía funciona".

Explica que el debate sobre la autodeterminación de género se produce con vehemencia cuando no hay personas trans que puedan hablar en primera persona. Cuando el entorno es plural, señala que se aprende de aquellas personas que cuentan sus historias como vivencias como experiencias de vida y no como teorías. En el debate, en ocasiones se produce apropiación del mensaje y por ello insiste en que el éxito ha radicado en que se escuche a las personas trans, a las familias con menores trans o a las personas no binarias, más allá del estereotipo, sino con casos reales.

Un proceso de diálogo con representatividad en primera persona fue lo que convenció y dejó fuera de toda duda a los distintos grupos parlamentarios. "Ese es el éxito del trámite", remarca.

Precisamente, el secretario federal LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, aseguraba este jueves que ·Canarias es un ejemplo en el que mirarse en el ámbito nacional tras la aprobación en el Parlamento autonómico de la Ley Trans, "una de las más modernas del mundo”. Unas declaraciones que realizó durante su visita a la sede del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Durante la jornada ha abordado la situación actual del colectivo y ha puesto sobre la mesa los campos sobre los que se debe trabajar para alcanzar la igualdad y la garantía de derechos de todas las personas.

Una ley que va a quedarse

Jaén puntualiza que la "ley ha venido para quedarse y está generando felicidad". Explica que en estos momentos se está desarrollando su reglamentación ya que es una ley amplia y va a llevar sus meses, "pero a día de hoy solo podemos sumar beneficios", aclara.

La viceconsejera explica que existen muchos estereotipos y prejuicios alrededor del porceso de las personas trans y añade que existe un grupo de profesionales que llevan años trabajando en el acompañamiento de estas personas. Actualmente, existen unidades de acompañamiento en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y se prevé ir ampliando estas unidades.

La Ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales fue publicada en julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se trata de una norma compuesta de 65 artículos y que no solo recoge la autodeterminación de género sino otras cuestiones, como que se respete la identidad de las personas en los trámites administrativos de la comunidad autónoma, pero también sanciones leves y graves por causar perjuicio al colectivo.

Es una ley integral que abarca desde el empleo a la Sanidad o la Educación. También hace referencia a los menores, "que tienen derecho a recibir de la Comunidad Autónoma de Canarias la protección y atención necesarias para promover el desarrollo integral de su personalidad mediante actuaciones eficaces para su bienestar e integración familiar y social en el marco de programas coordinados de la Administración sanitaria, laboral, de servicios sociales y educativa".