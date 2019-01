Retirados más de 7.000 kilos de basura de las calles de la capital grancanaria tras la Nochevieja

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha retirado unos 7.250 kilos de residuos de las calles, plazas y espacios públicos de la ciudad entre las 5.00 y las 12.00 horas de este martes, tras la celebración de la Nochevieja, indica la corporación municipal.



Para ello ha empleado 120.000 litros de agua para baldear y recuperar la normalidad en materia de limpieza en el menor plazo de tiempo posible, se indica en un comunicado.



El Ayuntamiento activó un equipo especial formado por 74 trabajadores, entre mandos, conductores, operarios, oficiales de mecánica y peones, y 25 vehículos, con dos vehículos ligeros, seis camiones brigadas, seis camiones de baldeo, seis furgones y cuatro barredoras.



La actuación del dispositivo incidió, especialmente, en el casco histórico de Vegueta, en Triana, en el Intercambiador de Santa Catalina, en general, en las inmediaciones de los espacios donde se celebraron fiestas de Fin de Año, así como en los barrios de Arenales, Ciudad Jardín, Alcaravaneras, Guanarteme, Siete Palmas, Lomo los Frailes, Escaleritas, Schamann y el Parque Romano.



Los datos registrados por el servicio de Limpieza indican un descenso en los kilos de residuos retirados durante esta Nochevieja, en comparación con la misma celebración del pasado año, al pasar de los 8.500 kilos del año pasado a los 7.250 kilos de la jornada de este martes.



En materia de seguridad, el Centro Municipal de Emergencias (CEMELPA) no registró grandes incidencias, salvo un incendio en un domicilio en una vivienda del barrio de La Minilla provocado por un petardo, en el que no se produjeron heridos, seis incendios leves en contenedores, tres reyertas, un accidente con un herido, un vuelco de un vehículo en el que no se produjeron heridos y un detenido.



Durante la noche, agentes de la Policía Local realizaron los habituales controles de tráfico y seis de las pruebas de alcoholemia fueron positivas.