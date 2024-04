Las listas de espera en Canarias alcanzan los 33.751 pacientes sin operar, según Sanidad

Las listas de espera para operaciones no urgentes en Canarias alcanzan los 33.751 pacientes sin operar, teniendo así una tasa de personas en espera del 15,93 por cada 1.000 habitantes, según datos publicados por el Ministerio de Sanidad este martes.

De este modo, Canarias está entre las diez comunidades con mayor tasa de espera, estableciendo el tiempo medio de espera en 147 días. Además es una de las autonomías que tienen más pacientes esperando por encima de seis meses, un 27,6%.

En el conjunto de España, las listas de espera han vuelto a batir récord con un total de 849.535 pacientes sin intervenir a fecha de diciembre de 2023, un dato sin precedentes, y que además supone un aumento del 7,1% respecto a diciembre de 2022.

Mientras, el tiempo medio de espera se situaba en 128 días y el 24,3% de ellos llevaba incluido en lista de espera más de 6 meses. El tiempo medio de espera ha aumentado en 8 días respecto al mismo corte anterior y el porcentaje de pacientes con espera superior a 6 meses se incrementa en 3,5 puntos respecto a diciembre de 2022.

El volumen de pacientes en lista de espera también ha aumentado en los últimos seis meses, es decir, con respecto a junio de 2023, cuando el total se cifró en 819.964 pacientes. Entonces, el tiempo medio de espera era de 112 días, 16 menos que en diciembre del mismo año.

Si se compara con periodos anteriores a la pandemia, se observa que, en diciembre de 2018, el número de pacientes en lista de espera era de 668.228. Es decir, esta cifra ha aumentado en un 27,1% en cinco años. Sin embargo, el tiempo medio de espera entonces era de 129 días, uno más que en diciembre de 2023.

Como es habitual, Traumatología es la especialidad que presenta un mayor número de pacientes en espera (206.375), un número que ha crecido en comparación con los 190.990 de hace un año. Le siguen Oftalmología (177.844, frente a los 172.093 de hace un año) y Cirugía General y de Digestivo (156.254). Como el año anterior, la especialidad donde menos personas esperando hay es la de cirugía torácica (2.450 personas). Esta cifra se acerca mucho a la de diciembre de 2022, cuando se registraron 2.418 pacientes en espera.

Cirugía plástica y neurocirugía, las que tienen más tiempo de espera

La especialidad con mayor tiempo medio de espera sigue siendo Cirugía Plástica con 239 días, seguida de Neurocirugía con 213 días y Traumatología, cuyos pacientes llevan esperando un promedio de 149 días.

Respecto a los 11 procesos quirúrgicos que se monitorizan específicamente en este sistema de información presentan un tiempo medio de espera de 103 días. En cuanto a los 5 procesos sujetos a garantía de tiempo de espera en el SNS, todos ellos se sitúan en tiempos inferiores a los 180 días establecidos.

La cirugía cardiaca coronaria es la que menor demora presenta, 53 días, y la prótesis de rodilla, con 147 días, es el procedimiento que muestra mayor demora.

En la intervención más frecuente, la cirugía de cataratas, el tiempo medio de espera de los pacientes se situaba en 78 días. Los hospitales de la red del SNS realizan anualmente un total de más de 3,5 millones de intervenciones quirúrgicas, incluyendo tanto las urgentes/no programables como las programadas (estas últimas son las que conforman las listas de espera).

En el año 2023, el incremento de entradas en la lista de espera para una intervención quirúrgica programable no urgente ha sido de un 5,3% respecto al año previo. Las salidas por intervención han aumentado un 8,1% respecto al año anterior, incremento de actividad que no ha sido suficiente para disminuir tiempos de espera.

El número de pacientes registrados en una lista de espera, objetivamente, muestra el volumen de indicaciones quirúrgicas programables que hay pendientes en un momento dado y lo que realmente califica la situación es que esos pacientes sean atendidos en unos tiempos adecuados.

A 31 de diciembre de 2023, 81,47 de cada 1.000 personas estaban registradas en una lista de espera para una primera consulta con un facultativo de Atención Especializada hospitalaria. Dicha tasa es inferior en 4 puntos a la de diciembre 2022. El tiempo medio de espera de dichos pacientes es de 101 días, 6 días más que en el corte de diciembre de 2022.

La proporción de pacientes que tenían una fecha de cita asignada para más de 60 días es del 56,3% , medio punto superior al del corte de diciembre de 2022. Los menores tiempos se observan en Cirugía General, con un promedio de espera para consulta de 57 días, y en Ginecología (72 días). Las especialidades con mayores tiempos de espera son: Neurología con 130 días, Dermatología con 124 días y Traumatología con 108 días.

Extremadura y Andalucía, la comunidad con más tiempo medio de espera

Según el informe, Extremadura es la comunidad con más tiempo medio de espera, con 181 días, seguida de Andalucía, con 174. La media de espera en Cantabria es de 173 días. En Canarias, la cifra se sitúa en 147 días y, en Aragón, en 146. Todas estas CCAA superan la espera media nacional, situada en 128 días.

Le siguen Baleares (125), Ceuta (124), Castilla y León (116), La Rioja (106), Murcia (106), Castilla-La Mancha (102), Asturias (98), Melilla (97), Navarra (94), Comunidad Valenciana (88), Galicia (67), País Vasco (63) y, por último, Madrid (51).

Tasa de pacientes por 1.000 habitantes

Por CCAA, Cantabria es la comunidad con mayor tasa de pacientes en lista de espera por 1.000 habitantes (18.505 personas). Le siguen Extremadura (29.294 pacientes) y La Rioja (8.505).

En cuarto lugar se sitúa Asturias, con una tasa de 24,81 (24.783), muy cerca de Andalucía, con una media de 24,68 por 1.000 habitantes (205.005 pacientes pendientes). Le siguen Cataluña, donde la tasa es de 23,85 pacientes por 1.000 habitantes (183.394 pacientes en espera).

A estas CCAA le siguen Murcia, con 22,53 (34.726); Aragón, con 22,42 (30.077); Galicia, con 17,33 (45.027); Castilla-La Mancha, con 16,84 (33.175); Canarias, con 15,93 (33.751), Castilla y León, con 13,81 (31.856); Ceuta, con 13,59 (1.012); Navarra, con 12,99 (8.536); Baleares, con 12,12 (14.584); Melilla, con 11,29 (813); Comunidad Valenciana, con 10,75 (53.384), y Madrid, con 10,37 (71.693), y País Vasco, con 9,54 (21.415).

Las CCAA que tienen más pacientes esperando por encima de seis meses son Cantabria (38,9%), Andalucía (38%), Extremadura (35,3%), Cataluña (29,9%), Aragón (27,7%), Canarias (27,6%), Ceuta (25,4%), Castilla y León (23,4%), La Rioja (21,6%), Baleares (21,5%), Murcia (19,8%), Navarra (15,3%), Comunidad Valenciana (15,2%), Melilla (13,7%), Asturias (13,3%), Castilla-La Mancha (11,6%), Galicia (2,7%), País Vasco (2,5%) y, por último, Madrid (0,8%).

Una estrategia para favorecer a la privada tras el aumento “significativo” de las listas de espera

El grupo parlamentario del PSOE aprecia una estrategia del Gobierno de Canarias de favorecer a la sanidad privada tras el aumento “significativo” de las listas de espera, sobre todo en consultas externas.

En declaraciones remitidas a los medios, el portavoz de Sanidad del grupo Socialista, Miguel Ángel Pérez del Pino, acusa al ejecutivo regional de minimizar los recursos de la sanidad púbica para “impulsar” la privada, es decir, de “generar indirectamente la necesidad” de recurrir a la misma.

“No es normal”, opina Pérez, que las listas de espera con respecto a 2022 “estén creciendo de una forma muy significativa. La de consultas externas por ejemplo, antesala de cualquier intervención quirúrgica, ha crecido más de un 6% a lo largo de 2023”.

Critica el diputado socialista que la consejera de Sanidad, Esther Monzón, “hace siempre declaraciones sobre la bajada de las listas de espera pero resulta que no es real: hay un atascamiento en los servicios de urgencias, hay falta de camas de hospitalización y, sobre todo, falta personal sanitario”, enumera.

“Lo curioso no es que no sepan contar, sino que intentan vender algo que no saben gestionar”, asegura.

Según el indicador de listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS) publicado este martes y referido al pasado año en su conjunto, Canarias es la comunidad autónoma donde más tiempo se espera por una consulta, concretamente 149 días, y la cuarta por una intervención quirúrgica, 147 días.

Además, es la comunidad con mayor porcentaje de citas concedidas en un plazo superior a los 60 días, un 91,7% del total, cuando la media nacional es del 56,3%.

A 31 de diciembre de 2023 había en Canarias 147.952 pacientes aguardando por una consulta y las especialidades con mayores demoras eran dermatología, con una tasa de 13,91 pacientes por cada mil habitantes, y oftalmología, con 12,68 pacientes por cada mil habitantes.

El tiempo medio de espera en dermatología es de 194 días (en Castilla-La Mancha son 9 días) y el de oftalmología, de 144 días (en Baleares, 62).

La siguiente comunidad con peores datos de espera media es Andalucía (143 días), y a continuación figuran Navarra (114 días), Murcia (110), Extremadura y Aragón (106) y Asturias (100).

A cierre del ejercicio pasado, 33.751 pacientes en Canarias estaban pendientes de una operación, lo que representa una tasa de 15,95 por cada 1.000 habitantes: el 27,5% de estos acumulaba un tiempo de espera superior a los seis meses.

De esa cifra total, 4.510 pacientes estaban en espera en cirugía general y digestivo, 1.839 en ginecología, 6.798 en oftalmología, 2.629 en otorrinolaringología, 9.630 en traumatología, 2.478 en urología, 83 en cirugía cardiaca, 633 en anglología/circulación vascular, 637 en maxilofacial, 596 en pediátrica, 1.971 en cirugía plástica, 211 en torácica, 1.715 en neurocirugía y 21 en dermatología.

Las mayores tasas de espera quirúrgica por cada mil habitantes en Canarias se dan en traumatología (4,55), oftalmología (3,21) y cirugía general y de disgestivo (2,13).