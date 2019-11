Ni medias naranjas ni destinos cruzados: cómo evitar relaciones tóxicas

La directora de la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad de La Laguna, Laura Aguilera, cree en la educación coordinada como solución: “Es contradictorio que en el instituto te enseñen que el mito de la media naranja no existe y luego veas una violación en un programa televisivo” Aguilera apunta que con las redes sociales es más sencillo ejercer el control sobre la pareja: “Vigilar si ha leído o no el mensaje y pensar que si no responde es porque está con otra persona son actitudes tóxicas que pueden derivar en violencias psicológicas y físicas” La profesora de Trabajo Social de la ULL, María Ferraz, defiende la cultura del buen trato y la educación emocional para que las personas desde pequeñas puedan distinguir las situaciones de maltrato Ferraz insiste en que el amor no puede tener apellidos: “Los celos, la posesión y la dependencia son otra cosa. Incluso el concepto de “tóxico” disimula la realidad y encubre la violencia de estos vínculos”