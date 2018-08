Más de 1.600 personas ya han firmado la petición en Change.org contra los eSports en los colegios

Más de 1.600 personas han pedido en la plataforma de peticiones Change.org al Gobierno de Canarias que retire su proyecto para la implantación de los deportes electrónicos (eSports) dentro de las aulas.



La petición, creada hace cinco días, reclama al Ejecutivo que, en lugar de promocionar los deportes electrónicos, centre sus políticas en la lucha contra el sedentarismo y en favor del deporte y actividad física relacionada con la salud.



Esta reclamación se realiza después de que el Gobierno canario haya anunciado la puesta en marcha de una liga de eSports en 20 centros educativos el próximo curso como actividad extraescolar que se ofrecerá dos veces a la semana y durará diez semanas, del 11 de octubre al 15 de diciembre.



Según la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, se trata de una actividad enfocada a educar en el uso responsable de los deportes electrónicos.



Sin embargo, colectivos como la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Canarias (APAPCanarias) han considerado inapropiada el apoyo del Gobierno a los videojuegos deportivos y partidos como el PP, Podemos y Nueva Canaria han criticado esta iniciativa promovida por la Consejería de Educación.



Según la petición de Change.org, Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor índice de diabetes y obesidad infantil y, pese a ello, no se dedican esfuerzos a su prevención.



Por ello, propone que la Consejería de Educación promueva entre los niños que no son federados la práctica de deporte y ejercicio físico centrada en su salud y no en la competición.



Asimismo, sugiere que en los centros educativos se podrían realizar talleres de alimentación saludable dirigidos por nutricionistas.