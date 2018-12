Cielos despejados y probabilidad de calima ligera

Los cielos poco nubosos o despejados predominarán este lunes en Canarias, con algunos intervalos de nubes altas en las islas orientales de madrugada, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.



Baja probabilidad de calima ligera en las islas occidentales en la primera mitad del día.



Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas con pocos cambios. Viento de componente este en costas y del sureste en medianías y zonas altas, moderado disminuyendo a flojo al final.



En el mar habrá componente noreste fuerza 4 o 5, amainando mañana a este fuerza 3 o 4. Marejada. Mar de fondo del noroeste entre 1 y 2 metros. En costa suroeste, variable 2 a 4 y marejadilla.



Previsión para este lunes por islas:



Lanzarote



Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas de madrugada. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios. Viento de componente este flojo a moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 14 23



Fuerteventura



Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas de madrugada. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios. Viento de componente este flojo a moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 16 22



Gran Canaria



Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas a primeras horas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente este en costas y del sureste en medianías y zonas altas, moderado disminuyendo a flojo al final. Brisas en costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 17 23



Tenerife



Poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de calima ligera en la primera mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente este en costas y del sureste en medianías y zonas altas, moderado disminuyendo a flojo al final. Brisas en costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 17 24



La Gomera



Poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de calima ligera en la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable flojo en costas y del sureste moderado disminuyendo a flojo en medianías y zonas altas. Brisas en costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de la Gomera 17 24



La Palma



Poco nuboso o despejado, salvo algún intervalo nuboso a primeras horas en el nordeste. Baja probabilidad de calima ligera en la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente este en costas y del sureste en medianías y zonas altas, moderado disminuyendo a flojo al final. Brisas en costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma 17 23



El Hierro



Poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de calima ligera en la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste girando a componente este en costas y del sureste en medianías y zonas altas, moderado disminuyendo a flojo al final. Brisas en costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 12 20