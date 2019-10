Una profesora canaria, nominada a mejor docente universitaria de España

Ithaisa Pérez, nacida en La Palma y criada en Tenerife, está entre las 59 nominadas en la categoría Universidad en los premios Educa Abanca al mejor docente de España. Fue propuesta por sus alumnos de Educación Social de la Universidad de Pablo de Olavide, de Sevilla: “Es un motivo de orgullo y agradecimiento”, asegura.

“Fue una sorpresa, no tenía conocimiento de ello hasta que me llegó la comunicación. Ha sido una alegría. El mayor reconocimiento es la satisfacción del alumnado, cuando los ves en las clases, termina el curso, la asignatura o la carrera. Por encima de todo lo demás, es la mayor satisfacción: el trabajo bien hecho”, explica Pérez.

Licenciada en Pedagogía por la Universidad de La Laguna, se trasladó a la capital andaluza en 2006 como becaria de investigación y en 2009 le ofrecieron la posibilidad de comenzar a dar clases como sustituta interina. “Estuve hasta 2018 cubriendo bajas puntuales y ya he conseguido por fin mi plaza dando clases de Educación Social”.

Pérez pasó una criba de 307 propuestas para estar entre las 59 mejores docentes universitarias de España. Ya ha pasado la entrevista y el proceso se encuentra en fase de baremación por parte de un jurado compuesto por diferentes profesores que valoran todas las candidaturas. En diciembre se publica la lista definitiva de 10 nominados por categoría y en enero se conocerán a los ganadores.

“Es una muestra de agradecimiento por parte del alumnado, más allá de lo que puede suponer optar al premio. Ya llegar hasta aquí para mí es bastante. Y también sirve de chute de energía. De empuje para seguir y verificar que las cosas que hago se están haciendo bien”, relata Pérez.

Recuerda que cuando estudió la licenciatura no sabía que quería dedicarse a la docencia. “No no sabía lo que era la pedagogía, no se conocía, y a día de hoy se desconoce bastante. Yo sabía que no quería ser maestra de escuela y para hacer lo que me gustaba, por otras inquietudes, pues no llegaba a la nota. Cuando estudié Pedagogía me sorprendí, porque descubrí un mundo que me apasionó. Y eso me ha llevado a desarrollarme en este ámbito docente, porque puedo enseñar, transmitir conocimientos, abrirles las conciencias a otras formas de pensar, de plantearse la vida”.

Cuando empezó a impartir clases en Sevilla, decidió hacer un doctorado en Derechos Humanos y Ciudadanía, Igualdad e Historia de la Educación. Hizo su tesis sobre el VIH-SIDA en un estudio de Cooperación al Desarrollo en Nicaragua, donde realizó varias estancias, y también ha estado en Cuba vinculada al mundo de la educación para la salud. Además, en los últimos años ha estado centrada “en la inteligencia emocional y como ese manejo emocional influye en el estado de la salud” y preside la asociación Anrie de Animación Sociocultural.



Uno de los criterios que tiene el jurado para valorar las nominaciones es conocer qué hay de innovador en las clases. Pérez afirma que “entre el 95% y el 100% de los estudiantes matriculados en mis asignaturas (de tercer y cuarto año) vienen a mis clases” y explica que “son muy participativas” y los alumnos vienen “cansados” de sesiones teóricas en las que se limitan a “escuchar a un docente”.



“Se aprende, pero desde el descubrimiento, pasando por mucha incertidumbre. Les hago trabajar mucho a nivel individual, grupal, con ejemplos del día a día, a través de elaboración de cortometrajes o de técnicas de gestión emocional, siempre de manera muy vivencial. Propongo aprender de otra forma, que sean los alumnos los protagonistas de su propio proceso, de sí mismos, y yo estoy para acompañarles”, concluye.