El Telemaratón Solidario de Mírame TV y el Banco de Alimentos desborda las previsiones y cubrirá las necesidades básicas de 32.000 personas

El Telemaratón Solidario ha vuelto superar todas las expectativas y, en un contexto cargado de dificultades, ha logrado el objetivo de obtener recursos alimenticios y de primera necesidad para más de 32.000 canarios que se enfrentan a una pandemia crónica: la pobreza. La iniciativa, organizada un año más por Mírame Televisión y el Banco de Alimentos, ha llenado este martes un almacén de Mercatenerife.

En un comunicado, Mírame TV ha explicado la decimosegunda edición del Telemaratón Solidario se llevará a cabo bajo un respeto escrupuloso con todas las medidas sanitarias. En un edición distinta, con la iniciativa centralizada en uno de los almacenes de Banco de Alimentos, más de 50 camiones transportaron a lo largo de la jornada una ayuda que será repartida por la ONG a través de 120 entidades colaboradoras.

También ha sido una edición diferente, pero muy especial, para el director de Mírame Televisión, Manuel Artiles. Después de un año complicado en lo personal, tras superar en abril un accidente cerebrobascular, Artiles no pudo esconder la emoción por el éxito del Telemaratón Solidario. “Este año me dijeron que no podría hacerlo, que era mejor esperar, pero yo no puedo dejar de ayudar a tanta gente necesitada”. Incapaz de ocultar las lágrimas, el conocido presentador insistió en que “la mejor rehabilitación es ver la cara de felicidad de los responsables de las ONG, las personas que están en contacto estrecho con la pobreza; hoy somos todos un poco más felices”.

Artiles también recordó que hay una parte de la sociedad que ha sido, si cabe, más sacudida por los efectos de la pandemia: “Nos despertamos cada día con la muerte de nuestros mayores por culpa de esta cruel enfermedad, con personas en residencias que viven en la incertidumbre y que no pueden ver a sus seres queridos”, que añadió que “saber que esta iniciativa ayudará a llenar ese vacío merece todo el esfuerzo que hemos hecho”.

Donaciones de un centenar de empresas y muestras anónimas de solidaridad

El Telemaratón Solidario ha sido posible gracias a las donaciones realizadas por un centenar de empresas y a las numerosas muestras de solidaridad anónima recogidas en los distintos puntos habilitados. Entre la aportación de entidades privadas destacan los 5.000 kilos de carne fresca aportados por Egatesa, a los que hay que sumar otros 2.500 kilos de Frimancha. Más de 1.100 kilos de productos congelados se sumaron a la lista de la generosidad de la mano de Galdona. AC Automáticos Canarias colaboró con 1.000 litros de leche, mientras que Episcan puso su grano de arena con 5.000 mascarillas.

Mercatenerife, además de ser el epicentro de esta edición dada la situación sanitaria, entregó 5.000 euros para realizar compras en sus instalaciones, a los que se suman otros 1.000 euros de productos de 5 Océanos. Otro de los camiones que llegaron en la mañana de este martes al Telemaratón Solidario, cargado con productos alimenticios y artículos de primera necesidad valorados en más de 3.400 euros, llevó la firma de HiperDino.

Pobreza

La pandemia del COVID-19 ha agravado la situación de pobreza crónica que padece Canarias y se espera que 2021 sea un año lleno de dificultades para muchas economías familiares que no logran llegar con dignidad a fin de mes. Según un informe publicado el pasado mes de octubre, el 35% de los canarios sufre o está en riesgo de sufrir pobreza o exclusión social. Antes incluso de padecer los efectos del coronavirus, más de 800.000 residentes en el Archipiélago atravesaban ya dificultades económicas graves.

Los datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) se agravan cuando se abandonan las cifras y se baja a la realidad del día a día de estas familias. Representantes de las 120 organizaciones que colaboran con Banco de Alimentos han relatado en estas semanas a Mírame Televisión las dificultades con las que se encuentran cada jornada. Benjamín Barba, responsable de la Asociación Kairós, añadía un dato que quita el sueño a los colectivos: “Hasta marzo no llegará una nueva ayuda de Europa, por lo que en enero y en febrero no vamos a tener alimentos para repartir”.

El éxito del Telemaratón Solidario aliviará, según estimaciones de las propias ONG, la situación de pobreza que padecen cerca de 13.000 hogares de Canarias. Un logro que ha sido posible gracias a la colaboración de más de un centenar de empresas y de los ciudadanos que han participado en la iniciativa a través de los numerosos puntos autorizados de recogida que se han habilitado en las últimas semanas.

El acto, que alcanzó una duración de más de cinco horas, fue retransmitido de forma íntegra por las cámaras de la cadena y se redifundirá en la programación del canal a lo largo de todas las fiestas navideñas. En los doce telemaratones organizados por Mírame Televisión en la última década se ha conseguido generar sonrisas a más de 200.000 personas, incluidos muchos canarios migrantes que viven en el exterior. Artiles lo recordó al final del acto: “Esta no es la solución a la pobreza, pero siempre que nuestra gente nos necesite vamos a estar a su lado”.