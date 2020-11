El alcalde de Santa Cruz de Tenerife cree que Canarias está siendo arrinconada por el Estado

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), ha criticado con dureza al Gobierno central por su gestión en la mayor crisis migratoria de Canarias desde 2006. El regidor de la capital tinerfeña ha pedido explicaciones para los 200 migrantes que este miércoles fueron detenidos en el puerto de la capital contra su voluntad y ha sugerido que existe un doble rasero por parte del Ejecutivo nacional. Uno para los migrantes peninsulares, quienes sí pueden moverse entre comunidades, según ha indicado Bermúdez. Y otro para los supervivientes a la ruta canaria en las Islas.

"Es inaudito. Estas personas viajaron de Gran Canaria a Tenerife y luego se iban a Huelva. La Policía Nacional tenía instrucciones para que no subieran al barco. Se les ha pedido un pasaporte que saben que no tienen. En la península no tienen estos problemas. No se está aplicando el mismo rasero con Canarias", ha dicho Bermúdez en La hora de La 1 de TVE

Ahora mismo hay casi 200 personas migrantes en el Puerto de Santa Cruz. Han venido a Tenerife desde Gran Canaria queriendo desplazarse hasta Huelva, pero ahora no se les permite embarcar. (HILO)#inmigración #InfoStaCruz #SantaCruzDeTenerife #AyuntamientoSC @santacruz_ayto pic.twitter.com/ImJTtBm1ri — José Manuel Bermúdez (@BermudezSCT) 18 de noviembre de 2020

El alcalde de SC de Tenerife ha confirmado que recibió la noticia gracias al movimiento vecinal. Ha reconocido que fueron ellos y no Delegación del Gobierno u otras instituciones quienes dieron la voz de alerta de que 200 personas iban a pasar la noche al raso, sin techo ni comida. "Gracias a Cruz Roja", ha agregado Bermúdez, "pudieron pernoctar en un hotel".

Y ha añadido. "El Gobierno de España tiene que dar una respuesta. Los migrantes no quieren quedarse en Canarias. Esperan seguir su viaje hacia Europa. ¿Quieren convertir Canarias en un gran centro de inmigración? ¿En la Lesbos de Europa?".