El Cabildo afirma que no se va a "imponer" el tranvía a Los Rodeos sin acuerdo con el Ayuntamiento de La Laguna

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha vuelto a insistir este viernes en que la corporación no va a "imponer" el proyecto de ampliación del tranvía hasta Los Rodeos si no se alcanza un "consenso" con el Ayuntamiento de La Laguna y los ciudadanos.

"No es un asunto que esté en la agenda para imponerse, si el acuerdo no se consigue, no se va imponer", ha indicado a los periodistas, si bien ha confesado que personalmente, es partidario del proyecto, que se puede financiar con recursos europeos a través del fondo de reconstrucción de la UE, lo mismo que el tren del sur.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, que asistió junto a Martín a las obras de finalización de la rotonda de Lora y Tamayo, también resaltó el rechazo del consistorio a este proyecto, vía acuerdo de la Junta de Gobierno, al no contar con el aval de los vecinos y no ser un proyecto de primera necesidad ante la actual situación económica derivada de la pandemia.