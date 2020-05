"¿Dónde están los beneficios de los años dorados del turismo? ¿Cómo pueden decir los hoteleros que no tienen liquidez?

Manuel Fitas, secretario general de Sindicalistas de Base, el sindicato con mayor representación el sector hotelero en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no entiende "cómo tras una etapa dorada del turismo en Canarias, en la que ha habido años de grandes facturaciones, empresas tan importantes como la compañía Barceló anuncie que no tienen liquidez. ¿Dónde está ese beneficio?".

Fitas se refiere también a la cadena H10, "que ha tenido 200 millones de beneficio".

El secretario general de Sindicalistas de Base denuncia que precisamente esta cadena, propietaria del conocido Hotel Costa Adeje, que fue el primer caso nacional en confinar a clientes y personal tras detectarse a varios clientes con la COVID-19, "no haya abonado las innumerables horas extras y servicio que prestaron sus empleados, que consiguieron además que no se produjera ni un contagio más".

Asegura que lo que quieren los empresarios "es la prórroga hasta el mes de diciembre de los ERTES de fuerza mayor, bonificados en la cuota de la seguridad social", algo que critican porque limita a los sindicatos y a los comités de empresa.

Y piden al Gobierno de Canarias que desbloqueé la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) para que las empresas tengan liquidez.

A Fitas le consta que los hoteles se van a abrir en verano, con turismo nacional e insular: "Hay reservas para verano aún vigentes de turistas extranjeros porque no se han cancelado. Pero el problema es que no van a poder viajar. Antes de noviembre no van a poder viajar los británicos, por ejemplo".

Es consciente de que nunca se ha cuidado al turismo canario ni al peninsular: "Cada año ha ido aumentando el precio, sin parar. Las ofertas a los canarios nunca ha sido a precio de turoperador, mucho más atractiva".

Finalmente apuesta por "no bonificar a un empresario que mantenga su establecimiento hotelero cerrado hasta diciembre, sino al que apuesta por abrir, incluso perdiendo. Las cadenas irán abriendo poco a poco sus hoteles hasta coger confianza".