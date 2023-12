CC regresa al Ayuntamiento de La Laguna de la mano del PSOE, que niega que esté relacionado con el sí a Pedro Sánchez

Dirigentes del PSOE y Coalición Canaria han firmado este jueves un pacto de gobierno para el Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, que han desligado de las negociaciones para la investidura del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y han achacado “a la necesidad de estabilidad” del municipio.

Según han anunciado ambos partidos en una rueda de prensa, Coalición Canaria se incorpora a la Junta de Gobierno local que preside el socialista Luis Yeray Gutiérrez y ostentará tres tenencias de alcaldía y la presidencia de la comisión de sugerencias y garantías.

También gestionarán las áreas de Servicios Municipales y Participación Ciudadana, Comercio y Turismo, Promoción y Desarrollo Local, Medio Ambiente, Sanidad, Movilidad y Transporte, así como una concejalía delegada en Juventud, Educación y OMIC.

“En absoluto ha tenido que ver el acuerdo a nivel nacional. La Laguna necesitaba estabilidad. La agenda canaria la hemos defendido siempre en Madrid con una serie de acuerdos, pero esto no estaba previsto en ese acuerdo”, ha afirmado el secretario de Organización de Coalición Canaria, Francisco Hernández, quien se hará cargo de la segunda tenencia de alcaldía y de las áreas de Servicios Municipales y Participación Ciudadana.

El secretario de Organización del PSOE, Óscar Ólave, ha recordado que la asamblea local de su partido acordó por unanimidad el pasado 15 de diciembre negociar el acuerdo y ha dicho que su partido es consciente de la necesidad de establecer una mayoría política “sólida, estable y moderada”.

Ólave también ha mencionado la importancia de trabajar para construir un municipio “más justo, sostenible y participativo” y ha agradecido la capacidad de entendimiento, escucha y diálogo de los interlocutores de Coalición Canaria.

El dirigente socialista también ha apuntado la importancia de aprobar los próximos presupuestos municipales con mayoría y ha aludido a las dificultades que ha experimentado el gobierno en minoría durante los últimos meses, lo que en su opinión ha evidenciado que el municipio necesita la estabilidad que representan ambos partidos, que aglutinan más del 60% de los votos.

“Estamos en tiempo de política, diálogo, acuerdos, poner en común lo que nos une y olvidar lo que nos separa”, ha apostillado.

Preguntados por si la marcha del anterior portavoz de CC en el Ayuntamiento, Jonathan Domínguez, había facilitado o desatascado el acuerdo, Francisco Hernández lo ha negado y ha asegurado que Domínguez “sigue siendo un hombre fuerte de Coalición Canaria en La Laguna”.

“Cuando los partidos tienen claro que siempre hay que anteponer los intereses de los ciudadanos por encima de cualquier interés partidista se producen grandes acuerdos. Habrá un solo equipo de gobierno, de lealtad mutua, sólido, formado por dos partidos donde la prioridad es el compromiso con La Laguna”, ha concluido Hernández.

En el acuerdo escrito se recogen 15 ejes en los que de manera genérica se acuerdan cuestiones como el desarrollo de un plan general de ordenación “actualizado”, implementar un plan de movilidad urbana sostenible, hacer un municipio más participativo, promover la transparencia, transmitir los valores naturales de La Laguna o “seguir reactivando” políticas públicas de vivienda.

También se hace una apuesta por el envejecimiento activo de la población anciana, impulsar la accesibilidad universal del municipio, mejorar la atención a la dependencia o la creación de una oficina de atención al migrante.

Respecto a los cambios en las carteras de gobierno, los responsables del PSOE que ahora gestionan las áreas que quedarán en manos de CC continuarán con algunas de sus responsabilidades, por lo que el equipo de gobierno aumentará en al menos cuatro personas.

La Laguna y CC

La Laguna es la cuna política del actual presidente de CC, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno regional, y de la histórica diputada (hoy en el Parlamento regional) Ana Oramas. Es la ciudad en la que ambos dieron sus primeros pasos y segunda más importante de Tenerife. En las elecciones de 2019, CC perdió el poder tanto en La Laguna como en Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo insular, en favor del PSOE. Sin embargo, recuperó la alcaldía de la capital tras una moción de censura apoyada por una tránsfuga de Ciudadanos, y ya en 2023, recuperó el poder en el Cabildo y de nuevo en Santa Cruz, así como en el Gobierno canario, tras pactar con el PP.

Sin embargo, no logró La Laguna, que permaneció en manos del PSOE, en minoría tras no sellar ningún acuerdo con las fuerzas de la izquierda, Drago y Unidas Se Puede. Ambas formaciones han acusado al PSOE de no sentarse a negociar y de mantener una actitud de rechazo a cualquier acercamiento hacia ellas.

Ahora, CC recupera su bastión lagunero de manos del PSOE, pero, según afirmó Clavijo este mismo miércoles, el acercamiento a los socialistas no significa ningún cambio en los acuerdos con el PP, que de nuevo se encuentra en una posición delicada, donde su socio en el Gobierno regional y otras instituciones isleñas pacta también con el partido al que acusa la cúpula nacional del partido, liderado por Alberto Núñez de Feijóo, de romper España.

Clavijo, en una entrevista en Radio Club Tenerife y recogida por Europa Press, señaló que “no se aventura ningún movimiento” más entre nacionalistas y socialistas más allá de lo que pueda surgir en La Laguna.