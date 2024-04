Isabel Ordaz, actriz: “Soy una trabajadora al servicio del arte, un ser poliformo que cultiva diferentes disciplinas”

El Saraqusta Film Festival busca reconocer las trayectorias de figuras del sector audiovisual relacionadas con proyecciones centradas en la Historia. La organización del Festival considera que con el premio que conceden a Isabel Ordaz (ganadora de un Goya) se premia “la veteranía en el cine, la televisión y sobre las tablas”. La IV edición del festival se celebra del 26 de abril al 3 de mayo. Audiovisuales en concurso, no estrenados todavía en España, se pueden ver en Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. Este año, como novedad, destacan una jornada de proyecciones especiales y un espacio diario dedicado a documentales aragoneses.

- Recibe el Premio Saraqusta 2024 por su interpretación de personajes históricos con tanto peso y relevancia como la reina Isabel la Católica y Santa Teresa de Jesús; dos mujeres que han marcado la historia de España ¿Cómo ha recibido este premio?

Es un premio que recibo con ilusión, porque la organización del Festival ha decidido que mi trabajo merece este reconocimiento, pero también siento emoción al pensar que estas películas van a revivir. Prueba de ello es que el Festival ha incluido entre sus pases la proyección de “La reina Isabel”, uno de los pocos monólogos que se han hecho en el cine español, y una película muy reseñable, artística e interesante.

-Preparar un monólogo ¿lleva otro proceso? Y ¿cuánto tiempo ha invertido en ello?

Para preparar la película de La reina Isabel, estuve un año recorriendo España, pasando por los itinerarios por los que ella pasó, estudiando el guión, trabajando el personaje, y tuve que aplicarme porque aunque a través de la ficción, se cuenta la historia de una mujer muy importante que se enfrentó a muchos devenires de la vida. Este trabajo de fonde te permite conectar con la esencia del personaje al que vas a prestar tu cuerpo. En estas películas hay una magnitud interpretativa muy alta.

-¿Se queda con alguna parte de los personajes que interpreta?

Siempre te quedas algo. Hay personajes que creas a los que les das mucho de ti, y sin embargo otros que avanzan solos. Este trabajo es un oficio y como tal tiene su técnica y si estudio, así un día puedes ser una reina de hace siglos o una vecina del siglo XXI. Como todo oficio conlleva trabajo, dedicación y también, pasión.

-¿Qué tienen de especial para usted los dos personajes por los que recibe este año al Festival?

Tanto la reina Isabel como Santa Teresa, son dos mujeres que se han hecho a sí mismas y que se desarrollaron íntegramente en el siglo XVI. La primera, por ejemplo, es una mujer que lo hizo todo, fundó el concepto de Estado y fue una reina que reinó. Isabel la Católica fue una mujer excepcional a la que no le faltó hacer nada: reinó, fue madre, esposa enamorada, pero también montaba a caballo y con él conquistó la guerra y la paz. Es un personaje dramáticamente muy bueno. Una película basada en la palabra. Y Teresa es un legado literario que camina por otros derroteros. El primer plano en la gran pantalla es muy exigente, algo que no pasa sin embargo en el teatro, el escenario en el que más me he movido.

¿Hemos avanzado las mujeres en la historia?

Sí, se ha avanzado. Todavía queda por hacer, pero si lo comparamos con la historia de Isabel, por ejemplo, no tiene nada que ver la vida de antes con la vi de algo. Las historias de las mujeres de mediana edad están todavía desdibujadas en el cine.

Ha interpretado papeles cómicos, pero sobre todo dramáticos…

Considero que soy una trabajadora del oficio, vivo del arte. Creo que las personas somos poliformos. Hay diferentes yoes dentro de una misma persona, y que pueden y deben cultivar cuantas más disciplinas mejor.

¿Le sigue sorprendiendo que una generación la recuerde como “la hiervas” de La que se avecina?

Aquel fue un personaje especial, al que le aporté muchos matices. Lo recuerdo como un trabajo bonito, y aprendí mucho aquella creación. No me extraña que todavía haya gente que la vea en alguna de las reposiciones que que ponen de la serie en la televisión. Aunque personalmente estoy bastante desvinculada de aquel personaje, desde luego siempre es un placer que te recuerden. Hay otras personas que también me recuerdan por personajes que he interpretado en obras de teatro, personajes diferentes todos ellos, casa uno con su personalidad y sus exigencias, pero siempre resultado del estudio y de la conexión entre ellos y yo, como persona que se presta a darles vida.