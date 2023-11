''Lo que pasa en La Laguna, se queda en La Laguna'': PSOE y CC ultiman un pacto en el municipio que descartan para el Gobierno regional

El PSOE y Coalición Canaria avanzan hacia un acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de La Laguna. Tras las elecciones municipales del 28 de mayo, al alcalde de la ciudad, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, le daban los números para renovar un pacto progresista. Sus diez concejales, junto a los dos de Drago Verdes Canarias y los dos de Unidas Se Puede, sumarían los 14 ediles necesarios para obtener la mayoría absoluta. Sin embargo, la formación está cada vez más cerca de llegar a un acuerdo con el partido nacionalista. Mientras el PSOE y CC negocian el reparto de áreas y las condiciones del acuerdo, niegan que este pueda reproducirse en el Gobierno de Canarias, donde los nacionalistas gobiernan con el PP. “Lo que pasa en La Laguna, se queda en La Laguna”, aseguran desde CC.

Las últimas negociaciones de este pacto se están produciendo pocos días después de que CC anunciara su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. El partido dará el ‘sí’ de su única diputada, Cristina Valido, al líder socialista, aunque ha expresado su rechazo a la Ley de amnistía a los líderes catalanes del procés. A pesar de ello, el PSOE y CC niegan que “tenga algo que ver” con el acuerdo que se gesta en La Laguna.

El acuerdo para un nuevo gobierno en la ciudad tinerfeña ''se viene hablando desde hace meses'', ha asegurado a este periódico Francisco Linares, secretario general de CC en Tenerife. ''Todo apunta a que, a lo largo de estos próximos días, el comité local nuestro dará el visto bueno a un gobierno de estabilidad para los próximos cuatro años'', añade. ''Somos la segunda fuerza política y, por tanto, es lógico que asumamos el papel de intentar llegar a un acuerdo'', insiste el secretario.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE en Canarias, Nira Fierro, insiste en que aún ''no hay ningún acuerdo''. ''Lo que hemos dicho es que se va a abrir un camino para dar estabilidad en instituciones en las que no hay'', explica a esta redacción. ''El alcalde ha intentado en reiteradas ocasiones un pacto de progreso que ha sido frustrado. Es su responsabilidad buscar una mayoría en el pleno'', señala Fierro.

Luis Yeray Gutiérrez gobierna desde junio en minoría. Unidas Se Puede ha asegurado a Canarias Ahora que el PSOE “no hizo el menor intento serio de llegar a una construcción de una mayoría de progreso”. “Los números daban y me parece sorprendente escuchar que no ha sido posible un entendimiento con la izquierda. Un acuerdo era posible, pero sustentado en un programa”, asevera el portavoz del partido en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanario.

Por su parte, Drago Verdes Canarias, no ha querido hacer declaraciones a este periódico, pero sí se ha pronunciado en redes sociales. “El 28M fueron la fuerza más votada en La Laguna. El tercer municipio más grande de Canarias no les dio mayoría absoluta, pero sí la posibilidad de un acuerdo amplio que permitiera afrontar los graves problemas del municipio: vivienda, movilidad, servicios públicos, pobreza, …”, aseguran desde el partido fundado por el exdiputado Alberto Rodríguez. “Una vez más, los de siempre pactando con los de siempre”, ha publicado el partido en su cuenta de X (antes Twitter).

Para Unidas Se Puede, “la dispersión de la izquierda” en las elecciones locales ha hecho más fácil el acuerdo entre el PSOE y CC. “Si la izquierda tuviera un resultado más potente en Canarias, probablemente hubiera permitido estar en un gobierno autonómico y en otras administraciones, pero es evidente que el pragmatismo del PSOE siempre ha sido una de sus señas de identidad. Quizás por eso tenga tanta duración como partido histórico”, apunta Ascanio.

Un acuerdo “estrictamente local”

El portavoz de Unidas Se Puede en La Laguna valora que el acuerdo “no tiene tanto que ver” con la ciudad, sino con “posibles cambios de cromos que se puedan dar en el Gobierno de Canarias o en el Cabildo de Tenerife”. “La Laguna parece parte de ese botín de guerra que se puede repartir”, opina. Para Rubens Ascanio, este pacto “se rumoreaba por las esquinas desde junio” y comenzó a cristalizarse “en los primeros plenos de julio”. “Estaban de acuerdo en la subida de sueldos de los responsables políticos, en los cambios de horario tradicionales de los plenos y han mantenido posiciones comunes en muchas mociones”, afirma.

Aunque el PSOE fue la fuerza más votada, CC preside el Gobierno de Canarias gracias a un acuerdo con el Partido Popular. Según el partido que lidera Fernando Clavijo, ni el ‘sí’ a Sánchez ni el pacto de La Laguna ponen en peligro este pacto. “Es un tema estrictamente local. Nada tiene que ver que se cierre este posible pacto con que se rompan otros acuerdos. Lo que tenemos firmado con el PP, firmado está, y es para cumplirlo estos cuatro años. Lo que pasa en La Laguna, se queda en La Laguna”, insiste Francisco Linares.

Lo mismo ha asegurado Nira Fierro. “Nos ceñimos al caso de La Laguna, donde el alcalde ha intentado gobernar y no ha podido”, asevera. “Somos un partido responsable, que está haciendo una oposición rigurosa, y es donde nos toca estar ahora en Canarias, pero no se deben hacer lecturas más allá ni suposiciones”, añade. “Lo que hemos dicho es que se abre un período donde podemos reflexionar sobre la estabilidad en instituciones donde no la hay. En el Gobierno de Canarias, hasta donde yo sé, hay estabilidad”, dice la secretaria de Organización.

En las protestas contra la amnistía que tuvieron lugar en Canarias este fin de semana, los manifestantes pidieron al líder del PP en el Archipiélago, Manuel Domínguez, que rompiera sus lazos con CC. Este lunes, Domínguez ha respondido que no puede “permitir” que el PSOE vuelva al Gobierno canario. “Nadie tendrá dudas de que si el PP sale, entra inmediatamente el PSOE, siendo presidente o no, pero entra directamente a gobernar”, recalcó en declaraciones a Cope Canarias.

La salida de Jonathan Domínguez, el primer paso

Este lunes, Coalición Canaria anunció la salida del Ayuntamiento de La Laguna Jonathan Domínguez, portavoz del partido en la corporación y candidato a la Alcaldía en las elecciones locales del 28 de mayo. A través de una carta, Domínguez renunció a su acta de concejal para ser nombrado viceconsejero del Gobierno de Canarias. El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado su nombramiento como viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios.

Fuentes del Ayuntamiento de La Laguna aseguran que este es el “primer paso” para formalizar el acuerdo entre CC y PSOE, por la mala relación entre el alcalde y Domínguez. En la pasada legislatura, el concejal no adscrito Alfredo Gómez denunció a Luis Yeray Gutiérrez por un presunto caso de corrupción, el caso Laycas, ya archivado.

Entonces, Gutiérrez advirtió que “detrás” de la querella estaba Coalición Canaria y un intento de “laminar y desprestigiar la imagen del alcalde”. Por su parte, Alfredo Gómez, concejal tránsfuga después de abandonar Ciudadanos, aseguró que solo intentaba “luchar contra la corrupción”.

El secretario general de CC en Tenerife niega que la salida de Domínguez del Ayuntamiento esté relacionada con el acuerdo con el PSOE. “Fue antes de esto. Es una decisión que toma el presidente, que considera que el compañero Jonathan reúne las mejores condiciones para estar en este puesto”, ha subrayado Francisco Linares.