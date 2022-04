El denunciante del caso Laycas amplía la querella contra el alcalde de La Laguna, que defiende la legalidad de los contratos

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha asegurado este lunes que la querella por el llamado caso Laycas tiene carácter político y “detrás” está la mano de Coalición Canaria (CC), mientras que el denunciante, el concejal no adscrito, Alfredo Gómez, ha aseverado que se trata de una lucha contra la corrupción.

Tras declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, Celia Blanco, el alcalde ha declarado que “por fin hemos podido decirle a la jueza la realidad de esta historia. Esto es una denuncia política, para empezar”, y ha añadido que “realmente tiene detrás un calado que es ficticio”.

Sin embargo, el denunciante, que en mayo del pasado año presentó la denuncia con 127 expedientes, ha comentado que en un mes presentará la ampliación de la querella con nuevos expedientes, y tiene la previsión de ampliarla con más de 200.

Según Luis Yeray Gutiérrez, en la querella por presunta adjudicación de mas de un centenar de contratos a dedo por un importe económico en torno al millón de euros, se habla de “cuestiones familiares que nada tienen que ver con la realidad, como hemos demostrado con la documentación aportada hoy” y en las respuestas que él y dos concejales han dado a la jueza.

“Por fin hemos podido decir la realidad”, ha insistido el alcalde, quien ha afirmado que las contrataciones que ha hecho el Ayuntamiento de La Laguna “gozan de tener informes favorables de los funcionarios, lo cual hay que destacar”, y ha mostrado su confianza “total y absoluta en los funcionarios”, ya que “nadie” va a poner en duda el gran trabajo que hacen.

Luis Yeray Gutiérrez ha reiterado que toda la documentación está conforme a derecho, y ha hecho de nuevo hincapié en que la situación política municipal es “conocida por todos” y se trata de una acusación política “que tiene detrás la mano de Coalición Canaria, hay que decirlo abiertamente”.

El alcalde ha declarado que lo que se intenta es “laminar, desprestigiar la imagen del alcalde”, algo que no permitirá, y ha apuntado que tanto él como los cuatro concejales no son investigados sino que han sido llamados para dar su versión de unos hechos “que un señor, con el beneplácito de dos concejales, ha presentado”.

Posteriormente, Alfredo Gómez, concejal no adscrito tras abandonar Ciudadanos, ha manifestado que el alcalde no ha respondido a las preguntas de la acusación popular y lo que hace es “permanecer oculto intentando protegerse en un silencio no propio del cargo que ocupa.

Alfredo Gómez ha dicho que es “bastante relevante” que ahora el alcalde diga que no ha intervenido en los contratos, que “han salido de forma directa de los funcionarios de cada una de las áreas, lo que nos obliga a citarlos porque, según el alcalde, son quienes han hecho las propuestas”.

Ha explicado que la denuncia la presentó porque al ejercer como presidente de Transparencia de la corporación municipal vio que había “muchísimas” contrataciones a las mismas empresas, y resulta que una “de la cual la dueña se ha llevado casi un cuarto de millón de euros en contratos menores dados a dedo, es la que le ha hecho la construcción ilegal al alcalde” en su casa.

Alfredo Gómez ha señalado que la cuestión de las obras en la vivienda de Luis Yeray Gutiérrez la denunció hace casi un año y el concejal del Urbanismo, Santiago Pérez, no había dado la orden de inspeccionarlas y “de ahí su complicidad”.

También ha indicado que las empresas que se han beneficiado de los contratos se crearon en el momento en el que comienza el gobierno socialista en La Laguna, y Alfredo Gómez ha comunicado que la jueza también ha reclamado los contratos de las compras de mascarillas durante la pandemia.

Algo que, comentó, él había solicitado pero como el Ayuntamiento de La Laguna no las ha remitido la jueza ha hecho un segundo requerimiento.