El ex alcalde de La Laguna acusa a la fiscal anticorrupción de vivir en "cohabitación" con los denunciantes del caso Grúas

El ex alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, ha hecho una ronda por las diferentes radios de la isla para comentar el archivo del caso Grúas por el Juzgado de Instrucción Nº2 de la Ciudad de los Adelantados, como antes hiciera el Tribunal Supremo con el también ex alcalde lagunero Fernando Clavijo.

Díaz no tuvo dudas en señalar que el citado caso Grúas fue "una acción directa dirigida por Santiago Pérez y Rubens Ascanio, con la finalidad de ganar con desprestigio lo que no pudieron ganar en las urnas". Y a continuación volver a disparar contra la fiscal jefa anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, a la que acusó de vivir en "cohabitación" con los denunciantes.

Primero fue su antecesor, Fernando Clavijo, el que se permitió decir públicamente que el premio para Farnés por haber conseguido que llegara imputado a las elecciones de mayo de 2019 va a ser el puesto de fiscal jefa en Santa Cruz de Tenerife.

Y ahora José Alberto Díaz trataba de explicar así el caso Reparos, en el que vuelve a estar imputado junto a Clavijo y otros compañeros de partido por la prolongación de la prestación de servicios públicos al Ayuntamiento de La Laguna con las prórrogas de los contratos vencidas, sin la convocatoria de nuevos concursos y en contra de los continuos reparos del interventor municipal.

"Esta es la segunda parte del partido. Son los mismos denunciantes para volver a plantear el tema de corrupción, el tema del levantamiento de reparos que se dan en todos los ayuntamientos y que en el supuesto caso de que tuviese que tomar la decisión nuevamente lo volvería a hacer. Porque primo el interés general y no puedo dejar de atender a 1.200 familias que necesitan según los Servicios Sociales atención en su domicilio, o que puedo parar para recoger la basura del municipio", comenzó diciendo.

Y luego añadió: "Hay cosas que son obvias. Se hacen en todos los ayuntamientos, pero curiosamente solo en La Laguna, inspirados por este señor (en alusión a Santiago Pérez) y por una fiscal que también se ve interesada en hacer cohabitación (con los denunciantes), presentan un escrito y aparentemente estamos nuevamente en la segunda parte del partido (es decir, imputados). Los resultados van a ser los mismos que en la primera", aventuró.

Por ley me corresponde que los costes de mi defensa los pague la empresa a la que prestaba servicios profesionales

José Alberto Díaz considera que se está "instrumentalizando la justicia" y se mostró partidario de que "el coste ocasionado por la defensa de esta acción pública (el caso Grúas) lo paguen los denunciantes. Que lo pague Santiago Pérez que es el que ha denunciado. El que ha tirado la piedra. Yo también lo pido", señaló en alusión a la misma solicitud hecha antes por Fernando Clavijo.

"No puede ser --argumentó-- que defenderme por lo que he hecho como concejal en un servicio público me suponga unos recursos detraídos de mi patrimonio. Por ley me corresponde que me los pague la empresa a la que prestaba servicios profesionales, que es el Ayuntamiento. Pero que lo pague él (en alusión a Pérez) que es el que ha roto el cristal".

El ex alcalde lagunero lamentó finalmente "la campaña pública de difamación de algunos medios que día a día hablaban de este asunto (caso Grúas)"; y se quejó de que "menos de 24 horas después de que el Supremo archivara el caso aparece otro caso promovido por intereses políticos. Mucha coincidencia. Se está instrumentalizando la justicia, acusando de manera directa a sabiendas de que no hay nada, simplemente para hacer daño, eso tiene que tener una respuesta ciudadana".