La concejala tránsfuga de Santa Cruz plagia a Vargas Llosa, a la revista ‘Diners’, a ‘La Vanguardia’, a un periódico chileno y hasta a su homóloga de Guadalajara

La primera concejala tránsfuga del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, expulsada de Ciudadanos por respaldar una moción de censura que devolvió la alcaldía a Coalición Canaria, ha plagiado estas últimas semanas al premio Nobel de Literatura Mario Vasgas Llosa, a la revista Diners, al periódico La Vanguardia, al chileno Universia y hasta a la concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Guadalajara. Y lo ha hecho en su blog, que junto a unas muy activas redes sociales, puso en marcha a partir del momento en el que fue designada concejala del grupo de gobierno sin asignación económica y escaso tiempo para poder atender las tres áreas que tiene encomendadas: Seguridad, Medio Ambiente y Sociedad de Promoción de la ciudad.

De ocho entradas que tiene su blog, al menos cuatro proceden de flagrantes plagios. El más llamativo quizás sea el que Evelyn Alonso ha perpetrado sobre un artículo de Mario Vargas Llosa, publicado en diciembre 2018 en ABC, a propósito de un debate sobre lo políticamente correcto. En esa pieza, el Nobel opina que, «en cierta forma, es una nueva inquisición». Evelyn Alonso no quiso ser menos, y en una entrada en su blog fechada el pasado 29 de julio bajo el sugerente título de “La tiranía de lo políticamente correcto”, copia y pega con mínimas correcciones de género los primeros párrafos del artículo en el que se recogen las reflexiones del escritor peruano. Así, si Vargas Llosa decía “lo políticamente correcto es opinar no como realmente piensas sino arrastrado por la frivolidad, la cobardía o el oportunismo, acomodando tus pareceres a esa corrección política que se pretende implantar”, Alonso dejó para la posteridad en su primer párrafo “lo políticamente correcto implica opinar, no como realmente piensas, sino arrastrada por la frivolidad, la cobardía o el oportunismo, adaptando tus opiniones a esa corrección política que se pretende implantar”.

La publicación en el blog de Evelyn Alonso continúa con esta frase: “Precisamente esa falta de sinceridad y de autenticidad convierte la vida, principalmente política pero también social, en una falsedad continua. Únicamente poses”, lo que se parece muchísimo a esta que pronunció en ABC el novelista: “Es una falta de sinceridad, de autenticidad, que si se multiplica convierte toda la vida, principalmente política, pero también social, cultural, en una caricatura, en algo impostado, en una falsedad sistemática en la que no se expresan convicciones genuinas. Únicamente posturas, poses”.

Las opiniones del escritor debieron parecerle insuficientes a la concejala tránsfuga, que para rematar su exposición termina su artículo plagiando otro, en esta ocasión publicado en la revista Diners, casualmente titulado “¿Cuál es el problema de ser políticamente correcto?” Mientras Alonso escribía esto en julio de 2020, “la corrección política se ha salido de control, hasta el punto de querer dominar cualquier atisbo de pensamiento propio. Cualquier frase o tuit es analizada al detalle por censores del lenguaje que lanzan ataques para quien dijo cualquier cosa, aunque se haya expresado sin la intención de ofender”, Daniel Zamora dejaba escrito esto en mayo de 2019 en la revista Diners: “La corrección política se ha salido de control. De un tiempo para acá, cualquier frase, tuit o chiste entra inmediatamente en un terreno hostil vigilado por censores de control o policías del lenguaje, que desencadenan acciones de rechazo, indignación y ataques para quien dijo cualquier cosa, así se haya expresado sin la intención de ofender”.

Fan de la princesa Leia

La concejala tránsfuga de Santa Cruz de Tenerife, que desarrolla una frenética actividad política que se ve correspondida con muchísimas publicaciones en sus redes sociales y en su blog, se considera una rebelde con causa. Fue expulsada de Ciudadanos por respaldar la moción de censura que devolvió la alcaldía a José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, lo que provocó que su excompañera de partido Matilde Zambudio pasara a la oposición. Ella forma parte del grupo de gobierno, pero por su condición oficial de no adscrita no puede percibir emolumento alguno, más allá de las dietas por asistencias a pleno o a comisiones. De las segundas, no ha participado en ninguna, y en cuanto a los plenos, por los que se perciben 248,82 euros por sesión, ya ha acudido a tres, pero todavía no los ha podido cobrar.

Eso no ha impedido que, además de cambiarse a vivienda de alto nivel en la zona de ampliación de la ciudad y frecuentar una conocida clínica de estética, haya podido presumir de comprar nuevas prendas de ropa y lucirlas en las numerosas fotografías que publica en sus redes sociales.

Bajo el título de “Rebelde con causa”, Alonso publicó el pasado 8 de agosto un artículo en su blog sobre la princesa Leia, protagonista de la saga de La guerra de las galaxias. Aprovechando su visita a la Fundación Cine + Comic, la concejala se extendió acerca del personaje, por el que se mostró como auténtica seguidora. Lo malo es que para mostrar su conocimiento sobre Leia, Alonso recurrió a otro plagio, en esta ocasión a un artículo del periódico La Vanguardia publicado en 2017 y que precisamente se titulaba “La princesa rebelde”.

El plagio de Alonso a La Vanguardia es casi total, y con él trata de definirse a sí misma y defender su posición política actual. Termina con una frase del periódico barcelonés: “La Princesa Leia lucha por una causa mucho más importante que su propia vida y sus sentimientos personales: lucha por lo que cree que es justo y por el futuro de la galaxia”.

De la tendencia al plagio de Evelyn Alonso tampoco se ha librado el periódico chileno Universia, del que la concejala que ha sido colocada al frente de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife ha copiado un artículo titulado “Cómo emprender en tiempo de crisis”, título que ella adoptó a su blog con el de “¿Quieres emprender en Santa Cruz?”

El artículo de Universia es muy reciente, de julio pasado, y de él la concejala extrae la frase de partida para la contextualización: “Las situaciones de crisis son también momentos de oportunidades. Siempre que hay un momento complicado como el que estamos viviendo, aparecen oportunidades de crecimiento, nichos novedosos y negocios que antes no se contemplaban”.

Pero el culmen del plagio lo alcanza Alonso cuando el pasado 19 de julio copia el plan de seguridad que cuatro días antes había lanzado la concejala del ramo de la ciudad de Guadalajara, Pilar Sánchez. La copia procede en este caso de la publicación de eldiadigital.es, de Castilla La Mancha. Y donde la concejala Sánchez dice literalmente el 15 de julio que “no podemos permitirnos que por tropiezos individuales, que llegan a ser colectivos, Guadalajara entre en un escenario de rebrote con retroceso a las fases de desescalada o incluso con un nuevo confinamiento”, la concejala tránsfuga publica en su blog el 19 que “no podemos permitirnos que, por tropiezos individuales, entremos en un escenario de rebrote, con el consiguiente retroceso a las fases de la desescalada o, incluso, con un nuevo confinamiento”.

Alonso anunciaba en esa entrada que se iban a intensificar los controles, en la misma línea de su homóloga de Guadalajara.