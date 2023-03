El presidente de Tenerife defiende que la evaluación ambiental del Circuito del Motor sigue en vigor después de once años

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha vuelto a mostrar su apoyo al Circuito del Motor. Preguntado en Mírame TV por una información publicada en Canarias Ahora acerca de la caducidad de la evaluación ambiental del proyecto, el socialista ha defendido que la corporación insular cuenta con informes favorables para llevar a cabo la obra. ''Los órganos que tienen que decir si el circuito sigue teniendo en vigor la evaluación ambiental nos dicen que sí. Por tanto, nosotros vamos a continuar adelante'', subrayó.

Sin embargo, un informe jurídico elaborado en noviembre de 2022 por la Unidad de Apoyo de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT) aconsejó al Cabildo realizar una nueva evaluación. La única Declaración de Impacto Ambiental con la que cuenta el proyecto data de 2011 y, según la CEAT, ''no puede tener una vigencia ad eternum“.

El documento señala que, “por cuestiones de seguridad jurídica”, se debe proceder a efectuar una nueva evaluación sobre la totalidad del proyecto, ''al estar caducada la evaluación ambiental que nos ocupa“.

''Los políticos no podemos estar sin tomar decisiones por miedo a que alguien pueda decir que aprobamos algo que no se podía aprobar. Puede haber técnicos que digan que no están de acuerdo y quieran impugnar. Que lo hagan, están en su derecho'', respondió Martín.

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) ya había advertido sobre la caducidad de este documento necesario para el proyecto. ''Con todos mis respetos a ATAN, que es un colectivo serio y que defiende lo que ellos creen que es bueno para la naturaleza, aquí no comparto su criterio. Más allá de las cuestiones medioambientales, no quieren que se haga el circuito y yo apoyo el circuito. Lo vengo apoyando desde que era alcalde en el sur de Tenerife y lo he seguido apoyando porque me parece un buen proyecto para la isla'', aseveró Pedro Martín en la entrevista.

El bautizado como Parque Internacional del Motor de Tenerife ocupará un millón de metros cuadrados en total y cuenta con una inversión pública plurianual de 51 millones de euros hasta 2025. A esta cifra se suma el gasto de 605.000 euros que el Cabildo ha decidido invertir en publicidad y promoción.

''Nosotros vamos a continuar adelante. Si cada vez que alguien no está de acuerdo con algo en esta isla tuviéramos que paralizar, todos los proyectos estarían paralizados. No conozco casi ninguno que alguien no recurra o que alguien no diga que no está de acuerdo'', añadió el presidente.

El socialista también adelantó que ''el único dato'' nuevo que la Intervención ha trasladado es la necesidad de solicitar un nuevo consentimiento al Ayuntamiento de Granadilla para una nueva fase de la obra. ''Me estoy preocupando porque cumpla todos los criterios legales para que se ponga en marcha. No voy a paralizar un proyecto porque haya personas que no estén de acuerdo. Creo que hay una mayoría social que quiere este proyecto. Puede aportar valor a la isla de Tenerife'', concluyó.