Unidas Podemos afirma que la continuidad de la concejala tránsfuga Evelyn Alonso va contra la ley

Unidas Podemos advirtió este jueves al equipo de gobierno de Santa Cruz de Tenerife que la continuidad de la concejala tránsfuga Evelyn Alonso al frente de varias áreas del Ayuntamiento "vulnera la legalidad vigente". Este es el motivo por el que retiró una petición de comparecencia sobre un proyecto de dicha circunscripción al considerar que su permanencia en el grupo de gobierno no es legal.

Una sentencia del Tribunal Supremo pone en peligro los cargos de la concejala tránsfuga Evelyn Alonso en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Ante esta situación, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz, conformado por Coalición Canaria y el Partido Popular (CC-PP) alegó que está a la espera de que el secretario municipal emita, de forma inminente, un informe sobre la situación legal de Alonso, a raíz de una reciente sentencia del Tribunal Supremo que sienta jurisprudencia para estos casos. Sin embargo, Unidas Podemos hizo constar que el plazo de 10 días para disponer de este dictamen ya está vencido.

Contexto de la petición

La petición a la que alude el escrito hace referencia a una sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el pasado 26 de octubre, con respecto a un caso de transfuguismo que se produjo en el Ayuntamiento de Font de la Figuera (Valencia). En ella, se afirmó lo siguiente: "El pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto transfuguismo, impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que [...] impliquen mejoras personales, políticas o económicas".

De esta manera, el fallo afecta a la situación de la concejala tránsfuga Evelyn Alonso en el Ayuntamiento santacrucero. Alonso fue expulsada de Ciudadanos después de su apoyo determinante a la moción de censura que arrebató la Alcaldía a Patricia Hernández (PSOE) para dársela a José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), cuyo partido había sido desbancado del poder después de 30 años en las pasadas elecciones de mayo. En la actualidad, Alonso es segunda teniente de alcalde, concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, de Promoción Económica y Medio Ambiente.

Unidas Podemos acusa al Gobierno municipal de "no ser ético"

Durante la Comisión de Control, el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, sostuvo que la continuidad de la edil tránsfuga en el gobierno municipal supone que CC y PP en Santa Cruz "suspenden de facto el articulo 73.3 de Ia Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que dice de forma clara que una tránsfuga no puede ocupar cargos" ejecutivos.

Así, Trujillo afirmó que aunque el Gobierno de Santa Cruz (CC-PP) esté a la espera del dictamen solicitado, no se encuentran exentos del "cumplimiento de la ley durante el tiempo de elaboración del informe". De manera que, aunque el portavoz de la agrupación dejó que "Unidas Podemos ni cuestiona ni ha cuestionado la legalidad del Gobierno municipal, porque no es ilegal que se sustente en un acto de transfuguismo", aunque otra cosa es que no sea ético, pues "el propio alcalde dijo que no es honroso para la capital que haya un gobierno con tránsfugas".