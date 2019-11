Arquitectas tinerfeñas reivindican la importancia de crear más zonas de sombra en Santa Cruz

Representantes de Cascos Púrpura, colectivo de mujeres arquitectas, han reivindicado este miércoles la importancia y la necesidad de crear zonas de sombra en los espacios públicos de Santa Cruz de Tenerife a través de la plantación de árboles y de la construcción de parques y zonas verdes.



En declaraciones a los medios, la arquitecta bioclimática Araceli Raymundo ha recordado que plantar árboles supone "una estrategia en la lucha contra el cambio climático", pues absorben CO2, garantizan sombra, y evitan el fenómeno "isla de calor" en las zonas urbanas.



A este respecto, la arquitecta María Nieves Febles, ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que se necesita al menos un árbol por cada tres habitantes para que el aire de las ciudades sea grato.



Aunque en Santa Cruz la ratio se sitúe en un árbol cada dos habitantes, una media muy superior a la de Las Palmas de Gran Canaria, con un árbol por cada seis personas, la mayor parte de los árboles y espacios verdes de Santa Cruz se concentran en la zona centro, mientras toda la periferia de la ciudad está bastante deficitaria, ha remarcado Febles.



"No es un tema solo de estadística, sino de localización y de conciencia global. La densidad de población en los barrios periféricos es mucho más alta, así que es necesario aumentar el número de árboles y parques, porque hay un déficit", ha añadido.



El colectivo también señala que muchos árboles de la capital están enfermos y deben ser sustituidos por otros nuevos para que la vida del vegetal sea larga.



A este respecto, Raymundo ha recordado que no se puede renunciar al arbolado por evitar su mantenimiento, sino que hay que tratar de hacer "las cosas bien desde el principio", dejando el espacio que cada árbol requiere a la hora de plantarlo, para luego limitar las tareas de mantenimiento.



En relación a qué tipo de ciudad quieren conseguir los Cascos Púrpura, el colectivo ha señalado que actualmente las ciudades presentan carencias importantes en materias como la iluminación, la inseguridad y la densidad urbana, lo que obliga a estudiarlas y "ver de qué manera las podemos afrontar".



"Será un proceso lento, porque se necesita consenso, y también un proceso en el que debe participar la ciudadanía, para que marquen esas líneas rojas que no se deberían traspasar", ha subrayado Raymundo.



En relación a las tendencias de los ayuntamientos y las corporaciones a la hora de proyectar obras en los últimos años, Febles ha reconocido que en la edificación dentro de parcelas privadas, aunque existe una ordenanza que obliga a plantar un árbol en las zonas de retranqueo de determinadas zonas verdes, en los últimos años esta normativa se ha venido dejando de lado.



"Lo que no puede ser", ha mantenido Febles, es que la calidad ambiental de Santa Cruz, "que ha sido muy notoria", disminuya por la tala de árboles, ha rematado.



Por todo ello, el colectivo de mujeres arquitectas ha decidido celebrar de manera "activa" el Día Mundial del Urbanismo, que tendrá lugar el 8 de noviembre, a través de una representación que saldrá desde el puente Galcerán y finalizará en el Colegio de Arquitectos.



En el recorrido habrá tres paradas y "haremos una actuación en cada una de ellas", ha explicado Febles, quien ha asegurado que pasarán de forma premeteditada por la calle Méndez Nuñez, porque "es un ejemplo de lo que no se debe hacer", ha declarado.



Sobre el nuevo espacio de ocio de Plaza de España, que ha recibido quejas por la falta de sombra, las arquitectas han coincidido en que la proximidad a la costa y los rellenos para ganarle terreno al mar no ayudan a que el suelo sea apto para los árboles.



En este sentido, el colectivo espera que las enredaderas, “que no tienen unas raíces demasiado poderosas”, puedan solucionar el problema de sombra, y han abogado por "darle una oportunidad" al espacio, a ver si funciona adecuadamente o si hay que hacer algún ajuste, han concluido.