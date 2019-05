Unos 100 seguidores de Juan Guaidó se concentran junto al Consulado de Venezuela en Santa Cruz de Tenerife

Unos 100 seguidores del presidente autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó, se han concentrado junto al Consulado de Venezuela en Canarias, radicado en la avenida Marítima de Santa Cruz de Tenerife, donde han desplegado banderas y consignas a favor del derrocamiento del presidente bolivariano Nicolás Maduro.





Justo en el edificio donde se haya la única legación de Venezuela en Canarias, que es la comunidad autónoma con más inmigrantes de ese país, país considerado Octava Isla para los isleños, los convocados han realizado proclamas como: "¿Quiénes somos?, Venezuela; ¿qué queremos?, libertad", o "Maduro, coño de tu madre".

Parte del grupo reunido en el portal de acceso al edificio del Consulado de Venezuela en Santa Cruz

En el lugar en que se hallan los manifestantes ya hay presencia policial y un portavoz del grupo de seguidores de Guaidó ha señalado que al lugar de la protesta se han acercado para dar apoyo al grupo un concejal de Ciudadanos y un político de Vox.





Los reunidos junto al Consulado de Venezuela en Canarias también destacan la labor de respaldo que siempre han mostrado a sus postulados las formaciones políticas Coalición Canaria y Partido Popular. Los manifestantes tienen previsto seguir con la protesta en la cercana plaza de España.



Maximo Díaz Estévanez, coordinador de Voluntad Popular, ha reconocido que podrían haber muertes en Venezuela, pero expresó su deseo de que no se produzca "un derramamiento de sangre", ni un "enfrentamiento fraticida".







"Hacemos un llamamiento a la sensatez, a la cordura, a que prele la paz", añadió, al mismo tiempo que pedía al Gobierno de Maduro que acepte "que su tiempo pasó y debe ceder el poder", porque "ha sido sumido a nuestro pueblo en una miseria sin precedentes en la época moderna: no hay medicinas, no hay comida, no hay trabajo, no hay luz, no hay agua. El pueblo, simplemente, se hartó".



El presidente de Unión Canario Venezolana, Agustín Rodríguez, explica que desde Santa Cruz de Tenerife buscan "dar ese apoyo desde afuera, que sepan que todos los venezolanos que estamos fuera estamos gritando por la libertad del país".