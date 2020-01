Santa Cruz de Tenerife prevé ahorrar cerca de un millón de folios al año

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado este martes de que se ha aprobado un decreto que prevé ahorrar cerca de un millón de folios al año dentro de la corporación local.



La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, en línea con las políticas de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, ha dictado un decreto para implantar “con carácter obligatorio” el uso de las comunicaciones electrónicas en el Ayuntamiento y sus entidades dependientes, como organismos autónomos, sociedades mercantiles y fundaciones.



El objetivo de la medida puesta en marcha el pasado 1 de diciembre y que se expandirá a lo largo del presente año 2020 es reducir drásticamente el consumo de papel y mejorar la atención al público, “que ya no tiene que portar consigo copias de sus documentos cuando acude a resolver sus gestiones a las oficinas y entidades municipales”, ha precisado la alcaldesa.



La Oficina de Atención e Información Ciudadana (OAIC) La Granja y sus otras seis sedes municipales descentralizadas “disponen ya de un sistema digitalizado de comunicación interna que permitirá ahorrar el trasvase de entre 800.000 y un millón de papeles al año entre documentación, registros o solicitudes que presentan los usuarios que acuden a los centros municipales para realizar cualquier tipo de gestión o trámite con el Ayuntamiento”, ha precisado.



La nueva metodología impulsada por el consistorio, a través de su área de Presidencia, Organización, Tecnología y Participación Ciudadana, se basa en la comunicación electrónica entre oficinas municipales para que los ciudadanos no tengan que presentar copias ni desplazarse de un centro gestor a otro con sus solicitudes o documentos impresos.



Con el sistema implantado, las oficinas de atención municipal comparten información de una manera automática alojando en una bandeja electrónica informes u oficios que, como principal novedad, ya no requieren ser transportados físicamente ni por la ciudadanía ni por los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.