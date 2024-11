Denunciada una nueva tala “indiscriminada” de árboles en Santa Cruz de Tenerife con la “excusa” de la caída de una rama en La Salud

Los colectivos Los Árboles Hablan, la asociación de vecinos El Perenquén y la de Rambla de Pulido, en Santa Cruz de Tenerife, muestran a Canarias Ahora su malestar por la nueva tala de árboles que se produjo esta mañana en la zona de Orche de la capital tinerfeña, lo que consideran injustificado y una prueba más de la equivocada política local respecto a la amplia masa verde del municipio. Aunque el gobierno insiste en que las talas y podas las deciden los técnicos por razones de salud de los árboles y seguridad de los vecinos y visitantes, estas entidades discrepan y consideran que, al calor de la caída de una gran rama en el barrio de la salud durante la noche de este miércoles, se procedió esta mañana del jueves a la eliminación de cinco tuliperos del enclave del Orche de forma “indiscriminada” como en otros muchos casos precedentes.

Como ya hicieron el 26 de julio en una concentración por fuera del consistorio, estas entidades censuran una tala o eliminación que consideran injustificada y ya entonces denunciaron la posible pérdida de estos tuliperos.

Por eso, y como recuerda a Canarias Ahora Carmen De la Rosa, reclamaron mediante un escrito que se preservaran estos árboles que se encuentran en zona de obra, “pero el ayuntamiento desoyó todas nuestras peticiones y hoy han talado estos cinco tuliperos y otro dicen que lo trasplantarán en otro lugar, aunque no sabemos cuándo ni en qué sitio ni si va a sobrevivir, porque da igual que se trasplante si luego no lo cuidas”.

Según censura, se trata de una política habitual del actual gobierno, “que ahora ha acabado con cinco árboles de entre 25 y 30 años, de gran porte, que aportaban oxígeno y sombra, disminuían la temperatura, algo clave para la capital, aparte de filtrar la contaminación del aire. No podemos seguir permitiéndonos perder árboles de gran porte y se trata de seres vivos insustituibles, por lo que no vale ese discurso del concejal (Carlos Tarife, PP) de que talo tantos y planto tantos. Eso no es válido porque los árboles no se pueden sustituir, y menos los de gran porte”. A su juicio, la caída de ramas se debe a la mala conservación con la que, después, justifican estas actuaciones.