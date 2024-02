La opacidad y la falta de prevención de riesgos laborales lleva a la huelga a los trabajadores del Tranvía de Tenerife

Los problemas en cuanto a prevención de riesgos laborales en Metropolitano Tenerife, dependiente del Cabildo Insular, lleva a los trabajadores a la huelga en la antesala de los Carnavales. La falta de medidas de seguridad ante el polvo sílice, la opacidad sobre las retribuciones de todos los empleados y la ausencia de un Plan de Igualdad propio son algunas de las cuestiones que reclaman los empleados.

En junio del pasado año los trabajadores de la empresa dependiente del Cabildo adquirían un compromiso por parte de Metropolitano Tenerife cuando estaban a punto de iniciar la huelga. Este acuerdo constaba de 22 puntos relacionados con las condiciones laborales de los empleados. Ahora, los empleados reclaman que el nuevo gobierno insular quiere ignorar el acuerdo: “La nueva corporación se niega a cumplir este acuerdo a pesar de que tiene carácter de Convenio Colectivo, y esto debe respetarse por ley”, explica Jonay Acosta, secretario del comité de empresa.

El secretario del comité de empresa explica que desde la gerencia de la empresa han presionado a los trabajadores para que no fueran a la huelga a través de una reunión, convocada en horario laboral.

Además, Acosta señala que la empresa, de titularidad pública, utiliza las amonestaciones de manera arbitraria: “Se ha instaurado un régimen de terror a través de expedientes disciplinarios a conductores de manera totalmente injustificada, por llegar 1 minuto tarde o por tener un accidente, no provocado por el trabajador”.

“Uno de los requisitos del Plan de Igualdad es la entrega de un informe retributivo con los pagos que se hacen a todos los trabajadores, para ver si existe brecha salarial. Se niegan a entregarlo porque saben que saldrían irregularidades en materia de Recursos Humanos. Como no lo entregan no se puede elaborar el Plan de Igualdad, que está retrasado desde 2019”, explica el secretario del comité de empresa sobre otra de las cuestiones que les ha hecho acudir a la huelga.

Arena de Sílice

Una de las principales preocupaciones de los trabajadores de Metropolitano Tenerife es la exposición de los trabajadores al polvo sílice, una sustancia nociva para la salud, por la que algunos empleados de la empresa viaria ya han tenido síntomas de malestar o diagnóstico de silicosis.

“Tenemos a cinco trabajadores enfermos por el polvo de sílice, la empresa lo niega, la declaración de esa enfermedad profesional, y están haciendo todo lo posible para no reconocer el problema. Lo tiene que reconocer una mutua, y para que la mutua lo reconozca no solo necesita el diagnóstico, sino demostrar laboralidad de esa enfermedad. Es decir, que la enfermedad ha sido producida por el trabajo. Ahí es donde está la trampa, ese informe preventivo lo tiene que hacer la empresa con el Comité de Seguridad y Salud (con una representación paritaria) y lo que sale de ahí tiene que estar consensuado, pero la empresa nos ha excluido de la elaboración del informe. Esto se le trasladó a Eulalia García Silva, consejera de Movilidad de Coalición Canaria desde el mes de enero, que lo que estaban haciendo iba en contra de la salud de los trabajadores y su respuesta fue que la empresa tenía derecho a defenderse.”

Acosta señala: “La empresa se comprometió a la sustitución de la arena de Sílice. Pedro Martín, expresidente del Cabildo de Tenerife, salió a decir que se comprometía a la sustitución, pero la nueva corporación lo pone en duda. Dicen que si es viable técnicamente sí, pero que si no, no. Lo que hemos hecho, a recomendación de Inspección de Trabajo, es solicitar la mediación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo (órgano especializado en prevención de Riesgos Laborales) para garantizar que si se descarta es por inviabilidad técnica, porque si no puede pasar que la empresa y el fabricante pueden llegar a un acuerdo de espaldas al resto y aquí no se cambia nada”. Desde el comité señalan que al menos 11 empleados están expuestos a este polvo de manera no regular.

Desde Metropolitano Tenerife señalan que existe un compromiso por la sustitución del polvo de Sílice, pero no consideran que el retraso en “algunas cuestiones del acuerdo” sea motivo suficiente para plantear una huelga“. Santiago Correa, portavoz de Metropolitano Tenerife niega que se produzcan amonestaciones de manera arbitraria. ”A los conductores normales se nos exigen una serie de normas, a los conductores también. Si se comete un error o ha habido un incidente se abre un expediente objetivo, pero no se ponen de manera arbitraria“. La empresa señala que la huelga, prevista hasta el día 18 de febrero, no afectará a los usuarios durante los Carnavales, ya que esperan contar con los servicios mínimos.