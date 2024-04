Euskadi acumula hasta marzo casi un millar de accidentes de trabajo más que en el primer trimestre de 2023

Euskadi registró en el primer trimestre de este año 11.237 accidentes laborales con baja, lo que supone un ascenso del 9,4% respecto al mismo periodo del pasado año, con 962 siniestros más. Los accidentes de trabajo con resultado de muerte se elevaron a 12, sumando dos más que en el ejercicio precedente, según datos de Osalan, recogidos por Europa Press. Este lunes se ha conocido un nuevo accidente laboral mortal que todavía no recoge la estadística. Se trata de un trabajador de 22 años que el pasado miércoles sufrió un fuerte golpe cuando realizaba trabajos forestales en el monte Peso, en Arcentales (Bizkaia), según ha informado el sindicato ELA. El fallecido trabajaba en la empresa Forestal Bejarano e Hijo, SL y llevaba únicamente dos meses en el sector forestal. ELA ha explicado que, según los datos recopilados hasta la fecha, uno de los pinos que habían cortado se quedó trabado y al utilizar maquinaria para desengancharlo, golpeó al trabajador.

En cuanto a los accidente recogidos en la estadística de Osalan, los sucedidos durante la jornada ascendieron a 9.494 (+8,9%) y los contabilizados 'in itinere' a 1.206 (+8,8%). Del total de accidentes en jornada de trabajo, 9.426 fueron leves (+8,6%), 57 graves (+73%) y once mortales (por diez en 2023). Los siniestros 'in itinere' de carácter leve fueron 1.196 (+8,4%), hubo nueve graves (cinco en 2023) y se anotó una víctima mortal (por ninguna un año antes).

El sector con más siniestralidad en jornada de trabajo fue Servicios (5.074 accidentes), seguido de la Industria (3.090 siniestros), Construcción (1.170 accidentados) y Agricultura, Ganadería y Pesca (160 bajas).

Por otra parte, Euskadi contabilizó en los tres primeros meses del año 419 enfermedades profesionales nuevas que causaron baja laboral, lo que representa un ascenso del 1,9% con respecto a las contabilizadas en el mismo periodo de 2023. Los casos de enfermedades profesionales que no provocaron baja se elevaron a 461, un 9,2% más que las 422 contabilizadas en 2023.