Un 2023 negro en el trabajo: 105 trabajadores sufren cada día un accidente laboral en Euskadi

Una media de 105 trabajadores sufren cada día en Euskadi un accidente laboral. Según datos de Osalan, el organismo vasco que vela por la seguridad y salud laborales, en los once primeros meses de 2023 y a falta del cierre definitivo, entre enero y noviembre se produjeron 35.126 accidentes con baja en Euskadi, bien en el centro de trabajo o en el camino de ida o de vuelta, 'in itinere'.

Esta cantidad supone un incremento respecto al año anterior. En total hubo 412 trabajadores más accidentados con baja, un 1,2% de subida, aunque el aumento se debe sobre todo a los accidentes leves, ya que tanto los mortales como los graves descienden si se comparan con el año anterior. Pese a ello, se mantienen todavía en un número muy elevado: 27 mortales y 162 graves.

En concreto, según la estadística publicada por Osalan, este 2023 se han producido en los centros de trabajo 23 accidentes laborales mortales, dos menos que en el mismo periodo del año pasado, mientras que han sido 139 los trabajadores que han sufrido un accidente grave, 61 menos que el año pasado. Por el contrario, aumenta en 271 trabajadores el número de los que sufrieron un accidente leve, 29.768 personas. Una comparativa similar tienen los accidentes 'in itinere', 3.667 en total. Se mantienen los mortales respecto al año 2022, con cuatro fallecidos, bajan en ocho los graves, hasta 23, pero aumentan los leves, que pasan de 3.511 a 3.640 accidentados durante el camino al trabajo.

La mayoría de los accidentes causan bajas son nuevos: 33.597 nuevos frente a 1.529 recaídas. Pero llama la atención el incremento de estas últimas, es decir de trabajadores que vuelven a causar baja debido a una recaía de su dolencia, que han aumentado un 5,7%, o -lo que es lo mismo- 83 trabajadores más. Es un aumento que los sindicatos achacan a “altas indebidas”, que en el caso de los accidentes laborales es una cuestión que queda básicamente en manos de las mutuas.

De hecho, normalmente los datos oficiales de Osalan sobre accidentes laborales no coinciden con los que ofrecen los sindicatos, que están en estas semanas preparando sus propias estadísticas. Esto ocurre sobre todo en la cuantificación de los accidentes mortales, o de las enfermedades profesionales. En el caso de los mortales que se producen por causas no traumáticas, un infarto o un ictus, por ejemplo, la estadística oficial suele dejar fuera todos los que puedan ser mínimamente dudosos de tener un origen laboral. La confirmación en muchas ocasiones no llega hasta que no hay un procedimiento judicial, ya que normalmente este tipo muertes, las mutuas dejan fuera de la siniestralidad laboral de entrada. También ocurre esto en el caso de “suicidios en el centro de trabajo que no se reconocen como tales”, señalan fuentes del sindicato LAB, que se refieren a un posible caso de suicidio en las obras del AVE “se ha ocultado”. “Lo llevaremos a los tribunales”, indican.

Las diferencias entre las valoraciones sindicales y la estadística oficial se deja ver también en las enfermedades profesionales. Osalan señala que en este año se han detectado 3.063 trabajadores con enfermedades profesionales, de los que 1.442 han causado baja. Sin embargo podría ser muchos más porque Osalan excluye de la estadística los partes de baja calificados como “enfermedad común o accidente de trabajo”, es decir, que no se puede determinar con claridad.

Además, hay muchas enfermedades o muertes por enfermedades profesionales que no se reconocen hasta muchos años después y vía sentencia judicial. Es algo que se está viendo ahora, por ejemplo, con casos de muerte por cáncer o enfermedades pulmonares derivadas del contacto con amianto en centros de trabajo.

Por sectores, la incidencia medida en porcentaje por cada 1.000 trabajadores es superior en Construcción, con un 66,09 por mil, tras producirse 3.825 accidentes entre un total de 57.873 trabajadores. Le sigue en incidencia la Industria, con un 58,97 con 9.844 accidentes sobre 166.95 afiliados a este sector; la Agricultura, con un 50,74 al registrarse 470 accidentes sobre 9.264 y en último lugar los Servicios con, un 21.64 por mil al haberse producido 15.791 accidentes entre un total de 729.823 afiliados.