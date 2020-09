El emisario del Puertito de Güímar, pendiente de una inversión de 120.000 euros para funcionar en condiciones

“Yo estaba en la playa y de repente los socorristas empezaron a pitar a todos los bañistas por toda la costa del Puertito, no sólo dónde estaba supuestamente la mancha, para que salieran”. Lo cuenta Desiré, vecina del Puertito de Güímar desde hace 13 años. Es enfermera, y eso le animó a acercarse hasta el socorrista para saber en qué podía ayudar por si hubiera pasado algo grave.

“Me pareció raro, pues en 13 años no había visto tal despliegue. Todo un desalojo en plan peinando la playa, sinceramente pensé que habían detectado por rastreo un caso positivo de Covid-19. Me eché a caminar por la playa para hablar con los socorristas y cada uno de ellos me da una versión diferente: unos que habían recibido la orden de desalojo por parte del Ayuntamiento por riesgo de Covid y otros por el vertido de aguas fecales en el Puertito”, señala.

Las declaraciones de los bañistas, como la de Desiré, coinciden en que el desaojo fue inmediato pero en este caso por restos de lo que presumiblemente pudieran ser aguas fecales, portadoras de la bacteria Escherichia coli (E. coli).

Aún no se conoce el resultado de los análisis del agua, ya que en la isla de Tenerife es día de fiesta, y particularmente en el municipio de Güímar, en el que cada 7 de septiembre se festeja la onomástica y romería de la Virgen del Socorro, este año mermada por la pandemia del Covid-19.

El alcalde de Güímar, Airam Puerta, aclara desde el mismo núcleo costero del Socorro (por el auricular de su teléfono se escucha música festiva) lo que pudo pasar el domingo 6 de septiembre en la costa del Puertito guimarero (aunque tiene censados a cinco mil personas absorbe diariamente a 15 mil vecinos).

La escueta nota que informa del desalojo de las playas, en el perfil de Facebook del Ayuntamiento dice “Hace apenas unos minutos, tras ser alertados por el servicio de socorrismo por malos olores y manchas sospechosas de origen desconocido, el coordinador de seguridad y el concejal del área de Sanidad, José Miguel Hernández, ordenan recoger muestras para analizar el agua”.

Airam Puerta va algo más lejos señalando que trabajan en la hipótesis del vertido desde un barco o de una fuga del propio emisario submarino encargado de verter las aguas mar adentro.

Esta infraestructura no está en buenas condiciones, esta defectuosa desde el año 2015, según declaraciones del propio alcalde “y necesita una intervención valorada en 120.000 euros para colocar un colector como corresponde, repararlo y que cuente con el distanciamiento desde la orilla hasta el interior del mar tal y como marca la normativa. Además de la colocación de un clorador y de un caudoalímetro”.

Puerta confirma que para hacer esta obra aún están pendientes de la autorización, añadiendo que están a la espera de las muestras para determinar si es un vertido provocado desde una embarcación o del propio emisario: “Ayer se tomaron las muestras y hay que esperar entre 24 y 36 horas para que nos den los resultados. Mientras tanto, por precaución, hemos decidido cerrar las playas del Puertito”.

Todo el valle de Güímar anda a la espera de la conclusión de las obras de depuradora comarcal, conocido como la Edaru.

En cuanto esté en marcha, las 114.000 personas de la comarca (Güímar, Arafo y Candelaria) verterán sus aguas negras a esta planta que se estima esté a pleno rendimiento a finales de 2021.

Las mismas aguas fecales que hoy salen por el emisario del Puertito serian bombeadas hasta la Eadaru, nos cuenta Ariam Puerta: “Precisamente en el punto en el que se encuentra ahora el emisario se construirá la estación de bombeo que impulsará las aguas de todo el Puertito, que es el núcleo de población más importante que tiene el municipio de Güímar, que ahora mismo tiene empadronadas a cinco mil personas pero en torno a quince mil están alojadas ahora mismo en este bucle costero. Esa infraestructura va ahí, en la cabecera del emisario, pero todavía no está ejecutada y se ha valorada en 4,6 millones de euros por parte del Consejo Insular de Aguas y seguimos pendientes de si hay financiación para poder ejecutar esa obra”.

El alcalde, antes de finalizar la rápida conversación entre los sonidos de festejos que se cuelan por el auricular, insiste en que “este emisario no está en buenas condiciones y por tanto se necesita hacer una intervención de forma inmediata, que es la que hemos pedido según acuerdo plenario a la Vocenconsejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Hoy mismo he podido hablar con el director general para intentar impulsar la autorización para que nos llegue cuanto antes y poder adjudicar la obra, de emergencia, incluso”.

Antecedentes e ilegalidades

No es la primera vez que el Puertito de Güímar ha tenido que ser cerrado al baño por la presencia de aguas fecales. Hay que anotar que el Valle de Güímar alberga el polígono industrial y varios municipios cuyas aguas de vertido y aguas residuales no son depuradas y contaminan las aguas de baño, según Greenpeace, que se basa en el informe del Parlamento Europeo en el que esta comarca incumple ampliamente normativa europea lo que ha supuesto una multa de unos 20 millones de euros.

Desde el colectivo ecologista ATAN, y ante la reserva de conocer definitivamente de dónde procede el vertido, denuncian las pésimas infraestructuras que se tienen en el Valle de Güímar como en todo Tenerife para depurar las aguas que utilizamos.

Según su portavoz, Eustaquio Villalba, “aquí se ha permitido la ilegalidad mirando para otro lado y nadie ha puesto freno. ATAN ha denunciado desde los años 90 que el polígono industrial de Güímar es una zona que estaba contaminando todo el litoral, de tal manera que ha convertido en un mar muerto todo el litoral de Güímar. Hemos denunciado la falta de plantas que depuren las aguas antes de verterlas al mar, el mal estado de los emisarios submarinos como es el caso que está ocurriendo en el Puertito y eso es simplemente la consecuencia de unos políticos que se han echado la culpa unos a otros y tal como ocurrió con los hoyos de Güímar nunca se dieron cuenta o nunca los habían visto”.

Según fuentes consultadas por Tenerife Ahora, todos los emisarios tienen una autorización de vertidos emitidos por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y, además, tienen un programa de vigilancia y control. Este programa obliga a los ayuntamientos con emisarios a hacer analíticas mensuales de lo que se vierte y una vez al año se les obliga a entregar un vídeo y con este un informe elaborado por un técnico independiente.

Según la misma fuente, quien mejora la calidad del agua de lo que se vierte al mar no es el emisario, o sea el tubo, sino la estación de tratamiento en la cabecera del emisario, otra cosa es que el emisario este obstruido o esté roto y esté vertiendo agua al mar. Pero hay ayuntamientos que no se lo toman en serio y la viceconsejería tampoco les cae encima, apostilla la fuente, que también concluye confirmando que la clave está en la finalización y puesta en marcha de la Edaru.