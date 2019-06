La conversación circular

-… ¿Es que acaso te considerabas imprescindible? Conocías las reglas de juego antes de meterte en este ámbito.

-Ya. Ya lo sé. Lo que pasa es que, incluso sabiendo cómo son las cosas, me sorprende la frialdad con la que se toma este tipo de decisiones.

-A ver. No te hagas mala sangre. Resulta que se habla de productividad cuando se quiere decir jugo. Se habla de compromiso cuando se quiere decir obstinación sobre una causa. Se habla de futuro cuando se quiere decir inmediatez.

-Pero, en un hipotético y remoto caso, ¿no se trataría de poner todos los medios posibles para que el sistema funcione?

-¡Claro! Y de eso se trata. Es esta la manera en que el sistema funciona.

-Ahora sí es verdad que no lo entiendo.

-Te lo explico muy clarito. Si quieres ir de un punto a otro, debes poner todos los medios posibles para hacer el tránsito lo más rápido posible, lo mejor posible y al menor coste posible. Y es ahí donde trituras todo lo que creas conveniente. La finalidad última no son los medios. La finalidad última es alcanzar un objetivo.

-¿Podrías hablar más claro? Porque con tanto giro gramatical no termino por entenderte.

-No. No puedo hablar más claro. Si no lo entiendes es porque no tienes la suficiente preparación para este mundo. Al igual que creo que los prospectos de los medicamentos están escritos por titulares del derecho en lugar de personal estrictamente médico, este mundo está sobrellevado por hilos (in)visibles que hacen que todo gire cual marionetas en plena acción.

-¿Sabes por qué no lo termino por entender? Porque mi cerebro es un órgano que siempre ha necesitado relaciones basadas en la reciprocidad.

-Yo creo que sí lo entiendes. Lo que ocurre es que no lo aceptas. ¿No has recibido lo que se te había prometido mientras lo hacías? ¿Has estado de gratis por estos derroteros? ¿Ha sido tan alto tu sacrificio que es imposible asumir que nada es para siempre?

-Tienes razón. Y más sabiendo que el incentivo no es tal excelente. Pero es que alcanzar la gloria es tan excitante….

-Y te hace ser una persona más conservadora. Y ahí aparece el maldito estatus de creerse intocable. Y no. Eres mortal y sangras.

-Ya. Bueno. ¿Y ahora?

-¿Ahora? Ahora activa el plan B.

-¿Plan B? ¿Qué plan B?

-Pues la alternativa. Eso de cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Eso de no poner lo huevos en la misma cesta. Eso de tener una justa aversión al riesgo…

-No tengo ni idea de lo que estás hablando. Yo nunca he necesitado un plan B. No me ha hecho falta.

-¿Es que acaso te considerabas imprescindible?...

(VOLVER AL PRINCIPIO PARA CONTINUAR)