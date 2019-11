Los debates que nos cuelan

Los ganadores indiscutibles del debate a cinco fueron Pablo Casado y Pablo Iglesias, el primero adoptando la tranquilidad de la que carecían tanto Abascal como Rivera, y el segundo dejando en evidencia que Sánchez repite elecciones para no cumplir con sus votantes aquello del ‘Con Rivera no’. Sin embargo, no puedo evitar preocuparme por los discursos que calan casi sin darnos cuenta, aquellos que nos cuelan porque estamos preocupados por no dejar pasar al fascismo.

Ocurrió, por ejemplo, cuando Rivera se apropió del discurso de la familia. Ciudadanos se sitúa como el partido que ‘defiende’ a las familias, nadie se pregunta de ‘qué tipo’ de familias habla (con o sin poder adquisitivo) o qué ‘políticas de natalidad’ pretende impulsar. Nadie menciona la ‘gestación subrogada’.

Ocurre lo mismo cuando Pedro Sánchez le afea a Pablo Iglesias que le parezcan mal ‘las donaciones’ que Amancio Ortega hace a la sanidad pública. Cuando Sánchez aplaude a Ortega lo hace como un guiño claro a las clases medio- altas, es una promesa velada de que no se les va a tocar si el PSOE gana las elecciones. Tanto en el PSOE como en Ciudadanos saben que el voto variable no es el de la izquierda, sino el de la derecha. Son los votantes conservadores los que fluctúan.

No solo ocurre con Rivera o Sánchez, Santiago Abascal logra situar en el debate conceptos como ‘ideología de género’, mete en un mismo saco la violencia de género y la violencia doméstica y cuestiona la Ley de Violencia de Género. De nuevo se puede decir aquello de “¿Escuchas eso?, es el silencio”. El representante de Vox cita datos (falsos) y señala que hay hombres que se ven perjudicados por la LIVG, nadie le contradice. Nadie le pide que defina lo que entiende por ‘ideología de género’.

Todas estas cuestiones que durante los últimos 10, 15 o 20 años la ciudadanía ha ido conquistando, ahora, están a debate porque nos quedamos con la anécdota del adoquín en un lugar de preguntarle a Rivera si su ‘defensa de la familia’ incluye la compra-venta de bebés o si sus ‘políticas de natalidad’ vulneran los Derechos Humanos. Viendo el debate a cinco de Radio Televisión Española reconocí los discursos que sí triunfan y, sobre todo, los que nos cuelan. La precariedad, la pobreza, el machismo, la homofobia y el fascismo no se cuelan de un día para otro.