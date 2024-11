La Audiencia Nacional autoriza la entrega a Hungría de un acusado de secuestro que reside en Tenerife

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha dado vía libre a la ejecución de la orden europea de detención y entrega dictada por las autoridades de Hungría contra un ciudadano de esa nacionalidad que reside en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife, acusado de los delitos de secuestro, detención ilegal y toma de rehenes para su enjuiciamiento.

El pasado mes de septiembre, un Juzgado de Instrucción de Madrid se había pronunciado en el mismo sentido por lo que el procesado interpuso un recurso frente a la Audiencia Nacional que lo acaba de rechazar.

La oficina en España de la Supplementary Infomation Request at The National Entries (SIRENE), o lo que es lo mismo la solicitud de información complementaria a la entrada nacional, informó a finales de agosto de la detención a las seis de la tarde en Arona de este ciudadano de 28 años de nacionalidad húngara.

El objetivo era proceder a su enjuiciamiento por la presunta comisión de un delito de detención ilegal, castigado con penas de hasta 7 años en su país de origen.

A partir de entonces el Juzgado Central de Instrucción acordó la prisión provisional del reclamado, pero en principio no aceptó acceder a la entrega de forma irrevocable ni renunciar al principio de especialidad o lo que es lo mismo a atenerse exclusivamente a sus competencias.

Pero una vez recibida la orden europea de detención, con la oportuna traducción, el 4 de septiembre se acordó en un auto la entrega a las autoridades húngaras.

La defensa del detenido alegó que el expediente remitido desde Hungría no recogía ningún dato de los exigidos para este tipo de trámites, se limitaba a un relato de hechos sin dar más información y se echaba en falta una sentencia firme o al menos ésta no había sido notificada al detenido de manera que no la pudo recurrir.

Entre los delitos que se le atribuyen está el de tráfico de drogas, pero su defensa alega que la cantidad intervenida era para autoconsumo, lo que no está penado en la legislación española y por lo tanto es motivo de denegación de la entrega y detención.

La respuesta de la Audiencia es que la orden fue emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Veszprem, “y no existe referencia alguna al dictado de fallo, que pueda inducir a error, constando que se trata de un procedimiento de persecución o investigación criminal por los hechos que detalladamente se recogen” en el escrito.

Desde la Audiencia Nacional se añade que en ningún momento se hace referencia a los delitos de posesión de droga, sino que la resolución especifica que la entrega se solicita exclusivamente por secuestro, detención ilegal y toma de rehenes.

Por todo ello, se considera que la solicitud, “se atiene estrictamente al contenido de la reclamación por esos delitos” y se accede a la petición de entrega de este ciudadano para que sea enjuiciado en su país.