Garrido dice que "jamás" ha recibido presiones y que desde la Fiscalía se actúa con "independencia e imparcialidad"

El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, aseguró este jueves que en los 36 años que lleva como fiscal "nunca, jamás" en su vida ha recibido presiones para actuar fuera de la legalidad, y ha incluido en esa negativa a sus compañeros en la Fiscalía.



Vicente Garrido ha hecho esta afirmación en la comisión parlamentaria en la que presentó la memoria del Ministerio Público correspondiente a 2017, y añadió que siempre ha actuado bajo los principios de independencia e imparcialidad, "con aciertos y con fallos".



El fiscal superior de Canarias insistió en que no se deben levantar "sombras de dudas, sospechas" de una mala actuación, y aseguró que no se refería "a este caso", en alusión al caso Grúas, que afecta al presidente canario, Fernando Clavijo (CC)..



Vicente Garrido no pronunció en momento alguno el nombre del caso que afecta al presidente canario por su actuación cuando era alcalde de La Laguna (Tenerife) y reconoció que la comparecencia parlamentaria no es el momento más adecuado para hablar de un procedimiento judicial en particular.



Pero, añadió Vicente Garrido, es evidente que esta comparecencia se produce en un momento en el que concurren ciertas circunstancias y que no se puede ocultar que algunos casos están afectados por una "explosión mediática".



El fiscal superior de Canarias también dijo que los procedimientos judiciales tienen que abordarse en los juzgados.



Vicente Garrido hizo estas manifestaciones después de que diputados como el socialista Gustavo Matos le preguntase si en alguna ocasión la Fiscalía había recibido presiones de algún tipo para condicionar una actuación y con criterios no ajustados a derecho.



Gustavo Matos aseguró que conocía la respuesta pero tenía que hacer la pregunta, y transmitió su solidaridad hacia la Fiscalía ante las acusaciones de quienes se preocupan de la justicia "sólo cuando les afecta directamente".



El diputado socialista expresó su preocupación porque haya personas que están dispuestas a provocar un "incendio" para mantenerse en una situación especial.



La diputada del grupo Nacionalista Canario Socorro Beato destacó la labor de la Fiscalía y comentó que la comparecencia debía ceñirse a la memoria y no entrar en consideraciones ajenas a la misma, a la vez que mostró su respeto por los procedimientos judiciales.



Socorro Beato indicó que en todo momento debe tenerse en cuenta la presunción de inocencia.



Antes, el diputado del grupo Mixto Jesús Ramos también expresó su apoyo a la Fiscalía en unos momentos en los que hay declaraciones "injustificadas" sorbe su independencia.



La diputada de Nueva Canarias Esther González reconoció que Fernando Clavijo tiene derecho a defenderse, pero, agregó, en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos, y en este aspecto consideró que no ha sido así porque, entre otras cuestiones, ha dado una rueda de prensa en la sede de Presidencia del Gobierno canario.



Esther González hizo un llamamiento para que cualquier cargo público que esté en una situación similar a la de Fernando Clavijo use solo los medios de los que dispone cualquier ciudadano, y que sea juzgado por el mismo tipo de tribunal.



La diputada de Podemos Concepción Monzón lamentó que haya situaciones en las que se hable de que alguien ha podido entrar en el sistema judicial Atlante para obtener información en un caso judicial.