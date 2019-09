Rosell, sobre Soria en 'El Intermedio': "Hay que plantearse si cuesta menos llamar a declarar a una persona de la calle que a un poderoso"

La diputada de Unidas Podemos en el Congreso Victoria Rosell ha estado este miércoles en el programa de La Sexta El Intermedio, presentado por el Gran Wyoming, para hablar de la sentencia que condena al juez Salvador Alba a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por conspirar contra ella, cometiendo los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad de documento público. "Ha sido agotador, pero teniendo la posibilidad de combatir esto, tenía que hacerlo y no darme por vencia", señala Rosell. "Tenía el deber ético de pelear contra este montaje utilizando los conocimientos jurídicos".

La magistrada ha destacado el delito de falsedad de documento público por el que también se condena a Alba. Además, ha hecho referencia a los medios de comunicación que se hicieron eco de la conspiración sin contar con su versión porque alba era Alba era "una fuente judicial".

Preguntada por su relación con el condenado antes de que comenzara la conspiración, Rosell explica que son compañeros de promoción pero con un perfil profesional totalmente distinto y contrarios ideológicamente. "Yo invierto tiempo en darle a la gente una Justicia más cercana [...] Él siempre ha sido un juez fuerte con los débiles y débil con los fuertes", afirma. Además, asevera que Alba siempre ha presumido de su amistad con el PP de Canarias presidido durante mucho tiempo por Soria, además, "ha querido prosperar en la carrera judicial mediante favores políticos". "No ha acabado en el Supremo de la mano de Soria porque lo hemos desenmascarado", afirma.

La ausencia de Soria en el juicio

Pese a que el nombre de José Manuel Soria aparece en la sentencia condenatoria más de ocho veces y que los hechos probados muestran cómo el político alimentó su querella contra Rosell en el Supremo gracias a la conspiración, el exministro de Industria del PP no fue citado a declarar en el juicio del 'Albagate'. Además, tal y como afirmó Victoria Rosell en una entrevista concedida a Canarias Ahora, las acusaciones pidieron su testimonio. Rosell plantea que tal vez cuesta "un poquito menos llamar a declarar a cualquier persona de la calle y más a un político o a una persona poderosa". Sin embargo, detalla que "de todos los abogados que hay en Las Palmas a Alba no le valió ninguno", sino que lo defendió el abogado de Soria. "Quizás a quien estaba defendiendo allí no era solo a Alba", señala la diputada.

De este modo, Victoria Rosell se ha mostrado satisfecha con el fallo pese a la complejidad de todo el proceso. "Es complicado enfrentarse a personas con poder, es cloaca pura usar las instituciones del estado en beneficio propio". "Le han condenado por lo que decían que yo hacía. Pero gracias a los 18 años de inhabilitación a los que ha sido condenado, no podrá hacerle lo que me hizo a mí a nadie más", concluye la magistrada.