El diputado de Podemos Alberto Rodríguez no irá a prestar declaración voluntaria al Tribunal Supremo este martes

El diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha decidido no acudir mañana martes a su citación el Tribunal Supremo para prestar declaración voluntaria en calidad de investigado en la causa abierta contra él por un presunto delito de atentado contra agentes de autoridad.

Rodríguez fue citado por el magistrado instructor Antonio del Moral, pero, al tratarse de una declaración voluntaria, ya que aún no se ha pedido el suplicatorio al Congreso, el dirigente de Podemos ha preferido no ir "desde el respeto a los procesos judiciales" y ha negado haber cometido los hechos por los que se le va a investigar.

El procedimiento contra el dirigente de la formación morada parte de una causa abierta en 2014 en el juzgado de instrucción número 4 de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) tras un atestado policial por delitos de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.

Los hechos ocurrieron en enero de aquel año cuando la Policía Nacional retuvo a cuatro personas que participaban en una manifestación que derivó en disturbios y en la que se protestaba contra la denominada ley Wert, del entonces ministro José Ignacio Wert coincidiendo con su visita a localidad.

En un escrito presentado en 2018, la Fiscalía consideró a Rodríguez autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y solicitó una pena de un año de prisión y un mes de multa.

El Juzgado de instrucción 4 de La Laguna acordó abrir juicio oral, pero, al acreditarse la condición de diputado de Rodríguez, la causa fue remitida al Supremo, encargado de juzgar a los aforados.

"En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios y canarias a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica. Prueba de la contundencia de mis afirmaciones es que no fui ni detenido ni siquiera identificado por esos supuestos hechos en ningún momento. Gobiernos anteriores pretendieron criminalizar la protesta, pero no lo vamos a consentir", ha declarado el secretario de Organización de Podemos.