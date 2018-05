203 de los 272 jueces y magistrados de Canarias secundaron el paro

Alrededor del 74,6% de los jueces y magistrados de Canarias han secundado la jornada de paro que se ha llevado a cabo este martes convocado por las asociaciones judiciales.

En concreto, han secundado la huelga 203 de los 272 posibles jueces y magistrados posibles en el Archipiélago, según los datos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El acogimiento a la huelga de 203 jueces y magistrados en Canarias ha implicado que de los 40 órganos judiciales que habían respondido a la cuestión, 30 manifestaron la suspensión de todos los actos de la jornada y 10 indicaron que la actividad judicial había sido la habitual.

En el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, e l 90,99% de los jueces y 80,76% de los fiscales secundaron la huelga convocada por las siete asociaciones profesionales del sector, la primera que celebran de forma conjunta en defensa de mejoras laborales y más independencia.



Representantes de las asociaciones judiciales y fiscales convocantes han presentado en una rueda de prensa en la capital tinerfeña 14 propuestas, entre ellas, un plan de inversión suficiente y prolongado para la administración de justicia y la dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios con competencias en lucha contra la corrupción.



Asimismo, las asociaciones de jueces y fiscales reclaman que se incrementen las plantas judicial y fiscal, equiparándolas a la media europea, para lo que sería necesario convocar al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años; y la convocatoria de la mesa de retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010, ha informado en rueda de prensa Juan Carlos González, portavoz territorial de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.



Además, exigen la implantación de las cargas máximas de trabajo, la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados.



En cuanto a las reclamaciones del Ministerio Fiscal, piden que se derogue el sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto y la paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice su correcto funcionamiento.



El portavoz territorial de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha asegurado que frente a todas estas propuestas, el Ministerio de Justicia no ha respondido a ninguna las expectativas, "ha dado largas y las reuniones han sido de pena, solo para obtener una fotografía".



"No queríamos que nuestras togas estuviesen colgadas, queríamos estar en nuestros despachos trabajando porque lo que no hagamos hoy lo tenemos que recuperar mañana o pasado", ha aseverado, al tiempo que ha admitido que no les ha quedado más remedio que desarrollar hoy una jornada de huelga a nivel nacional.



Ha indicado que la huelga no es contra el Gobierno español ni contra un partido determinado sino en oposición a "toda aquella estructura que no quiere que nuestras reivindicaciones lleguen a buen puerto por diferentes motivos" puesto que, ha continuado, cada partido político es rehén de sus propias convicciones.



Tras la protesta, las asociaciones de jueces y fiscales esperan que recapaciten los ministerios de Justicia y de Hacienda para no tener que volver a repetir una jornada de huelga, ha apostillado.



Sobre las guardias que realizan los jueces , ha señalado que cobran 295 euros brutos a la semana por estar disponibles 24 horas al día, igual que todos los funcionarios que no desarrollan los mismos turnos ni tienen las mismas responsabilidades.



"No queremos dar pena pero, evidentemente, que se nos tome por tontos tampoco", ha aseverado Juan Carlos González, quien ha precisado el seguimiento de la huelga de los jueces por municipios.



Por partidos judiciales, en La Laguna ha habido un 77,7% de seguimiento, La Orotava 80%, Puerto de la Cruz 66%, Güímar 100%, Granadilla 75%, Arona 100% e Icod de los Vinos 100%.



En Santa Cruz de Tenerife y por orden jurisdiccional, los juzgados de instancia el 100%, de instrucción 100%, de género 100%, vigilancia penitenciaria 100%, mercantil 100%, familias 100%, menores 100%, juzgado de lo social 87,5%, penales 100% y contencioso 100%.



Las secciones civiles el 70% y las penales el 72,7%, ha añadido.



El representante de jueces y juezas para la democracia en Santa Cruz de Tenerife, Marcos Díaz, ha lamentado haber llegado a esta situación que se agrava cada vez más.



Ha denunciado que los jueces y fiscales que entran en la carrera judicial están "en condiciones lamentables, por lo que espera que esta situación pueda reconducirse y finalizar lo mejor posible "no solo para nosotros sino para el conjunto de ciudadanos".



Santiago Sánchez , de la Unión Progresista de Fiscales, ha destacado que los fiscales forman parte de un órgano que tiene relevancia constitucional y que trabaja conjuntamente con los jueces , con los que han consensuado las 14 propuestas.



En la rueda de prensa han estado presentes miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces por la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.