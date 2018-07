Los juzgados anulan por tercera vez la suspensión de empleo y sueldo de los policías de Mogán

La Justicia ha anulado, por tercera vez, la suspensión de empleo y sueldo dictada por el Ayuntamiento de Mogán a cuatro agentes a quienes el pasado mes de febrero sancionó por ejecutar el precinto de un local el día después a la fecha prevista.

El Juzgado de lo Contencioso número 2 de la capital grancanaria desestima de esta forma la medida tomada por el Consistorio al entender que no ser conforme a derecho.

Nueva Canarias Mogán, formación que ha hecho pública esta sentencia, considera que se está ante una "muy buena noticia para los policías locales en particular y los trabajadores municipales en general" porque esto confirma que la gestión de los recursos municipales "no se está haciendo bien y se está actuando con venganza contra quienes no son de la cuerda política".

Isabel Santiago, portavoz del partido nacionalista, recuerda que los tribunales han declarado nulos los decretos de traslados de otros funcionarios por los mismo motivos que ocurre en este caso, que es "la falta de motivación, vedada en cualquier Estado de Derecho", por lo que considera "muy grave que nuevamente una sentencia exprese que las decisiones de Onalia Bueno carezcan de motivación".

Incide el partido que esta última sentencia deja claro que el jefe de la policía local de Mogán "no propuso la adopción de medidas cautelares" y que el concejal de Policía y Recursos Humanos, Mencey Navarro "no indicó las razones que justificaban la adopción de la medida cautelar".

Además, añade que este fallo supone un varapalo para el concejal porque "según fuentes municipales, él mismo participó en la tramitación de las cuestiones previas a la firma del decreto de suspensión de empleo y sueldo dictado por la alcaldesa de Mogán".