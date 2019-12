El fiscal que preguntó en un juicio por el pantalón que llevaba la denunciante tiene antecedentes por comportamientos machistas

La última actuación pública del fiscal Javier García Cabañas tendrá consecuencias disciplinarias, al menos en forma de la apertura de la correspondiente información por parte de la Inspección Fiscal, el órgano de la Fiscalía General del Estado que tiene atribuidas las competencias de investigar y en su caso sancionar a los profesionales que incumplan su estatuto orgánico. El fiscal jefe de Canarias, Luis del Río, elevará a ese órgano lo ocurrido el pasado 19 de diciembre durante un juicio en la Audiencia Provincial de Las Palmas en el que García Cabañas se interesó insistentemente por los detalles del tipo de vestimenta y, más concretamente, en las características del pantalón corto que llevaba la denunciante de un presunto delito de abusos sexuales, por cuya vida privada también mostró interés en sus preguntas.

El Gobierno de Canarias, a través del Instituto de Igualdad, se ha dirigido formalmente al Ministerio Público para reclamarle que actúe en la medida de sus competencias contra este miembro de la carrera por considerar que con su “actitud sexista” pudo haberse vulnerado el estatuto de la víctima. Y el Sindicato de Inquilinos, al que está vinculada la denunciante, también tramitará una denuncia ante la Inspección Fiscal por haber relacionado su denuncia por abusos sexuales con un desahucio, ha confirmado una portavoz.

La actuación del fiscal ese día no puede considerarse un hecho aislado, resaltan algunos compañeros y personas del mundo judicial canario a este periódico. En la Fiscalía Provincial de Las Palmas hace muchos años que se le permiten actuaciones de este tipo, algunas estaturariamente censurables, a Javier García Cabañas. Su trayectoria está jalonada de no pocos incidentes, lo que no ha sido obstáculo para que sus superiores lo hayan protegido constantemente, incluso de sus desmanes en las comidas gremiales, en una de las cuales “acabó tocando el culo a varias compañeras” del Ministerio Público, según han relatado a este periódico dos testigos.

Sin embargo, la actual fiscal jefa provincial, Beatríz Sánchez, ha asegurado a este periódico que no le constan quejas sobre el proceder de este profesional y que jamás ha habido “ningún problema con él”.

García Cabañas, que nunca ha disimulado su ideología de extrema derecha ni su misoginia en lugares de pública concurrencia, ha protagonizado en el pasado algún incidente al dirigirse en tono despectivo y racista a ministros africanos desplazados a Canarias para participar en una cumbre que se celebraba en el hotel en el que, en compañía de otras personas, el fiscal se tomaba unas copas. Son conocidos en el foro sus finales de fiesta en restaurantes del barrio histórico de Vegueta con la entonación del himno falangista Cara al Sol, brazo en alto, llegado el momento de los cantos regionales.

Pese a todos los incidentes públicamente conocidos en el mundillo judicial, sus superiores han permitido su continuidad al frente de su puesto. Apartado de la Fiscalía Antidrogas a su regreso de una larga baja médica, fue colocado inicialmente en tareas administrativas alejadas del contacto con el público y de las vistas judiciales, a las que sin embargo regresó poco después para que pudiera acceder a complementos salariales con los resultados que ahora se están comprobando, ha explicado una fuente de la Fiscalía.

En su expediente profesional constan, sin embargo, algunos méritos reseñables, como su posición irreductible frente a un presidente de la Audiencia Provincial que fue descubierto tratando de beneficiar a un narcotraficante al que pretendió aliviar su posición procesal como preso preventivo. García Cabañas se enfrentó al corporativismo imperante y declaró en contra de José Antonio Martín, que en 2009 fue condenado por el TSJ de Canarias para ser luego absuelto por el Tribunal Supremo precisamente por un error de calificación del superior de Cabañas en el Ministerio Fiscal. Martín fue luego rehabilitado para que pudiera jubilarse con todos los honores.

En 2008, Javier García Cabañas optó a la jefatura provincial de la Fiscalía de Las Palmas frente Guillermo García-Panasco y Beatriz Sánchez. Resultó elegido el primero, posteriormente sustituido por la segunda, actual fiscal jefa provincial, cuando Panasco fue enviado a Madrid.