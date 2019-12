Un fiscal de Las Palmas, a una denunciante de agresión sexual: "¿Qué llevaba puesto?, ¿el pantalón era corto?"

"¿Qué llevaba puesto el día de los hechos?,¿el pantalón era corto, ceñido o ajustado?". Son algunas de las cuestiones que ha formulado el fiscal Javier García Cabañas a una mujer que denunció haber sido víctima de agresión sexual. Unas cuestiones que ha formulado durante el juicio celebrado este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria.

Según recoge el periódico La Provincia, el juez, Pedro Herrera, tuvo que intervenir ante las preguntas que estaba realizando el representante del ministerio fiscal y que dejaron estupefacta a la Sala. Cuando la víctima respondió, García Cabañas insistió: "¿Únicas prendas?".

La mujer relató durante el juicio que las relaciones no fueron consentidas y que se encontraba en la vivienda que compartía con el hombre cuando él la forzó. "Me quedé paralizada de miedo y, al finalizar la agresión, él me tiró un cacho de papel para que me limpiara. Yo me metí a bañarme y después me fumé un cigarro, estaba en shock. Cogí el móvil y decidí denunciarle". Además, asegura que el hombre le decía que se callara para "no despertar al niño" que se encontraba en la vivienda.

El fiscal, sin embargo, siguió cuestionado a la víctima en su interrogatorio, haciendo hincapié en su vestimenta. "Es fundamental...", reiteraba durante estas preguntas. La denunciante contestó que llevaba unos pantalones tipo boxer y una camiseta de tirantes. "¿Lo podemos entender como un pantalón corto, ceñido o ajustado?", a lo que la afectada volvió a responder "sí, como si fuese un pantis, a mitad del muslo". "¿Cómo un pantalón de deporte ajustado de estos..?", insistía García Cabañas.

El magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, Pedro Herrera, le interrumpió y pidió que dejara que indagar sobre la ropa de la víctima, porque ya "había quedado claro".

Además, el representante del Ministerio Público indagó sobre la vida laboral de la mujer y la cuestionó por su aparición en los medios de comunicación por un desahucio que iba a sufrir. "¿Ha permitido que le saquen fotografías? Ha salido usted en medios televisivos...", señaló el fiscal. Por ello, insistió en su tesis de que la mujer "solo" está buscando solucionar sus problemas de alojamiento. García Cabañas se atrevió además a decir "ella está mintiendo". En el mismo sentido, el acusado negó los hechos asegurando que las relaciones fueron consentidas.

La defensa de la víctima pide, por su parte, una condena de seis años por un delito de agresión sexual o una pena de tres años de forma subsidiaria por un delito de abuso sexual.