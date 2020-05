Canarias da un "giro de 180 grados" a su estrategia de promoción turística: "Podemos vendernos como destino sanitariamente seguro"

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha dicho este martes que la crisis del coronavirus ha dejado al descubierto las debilidades del sector turístico canario, pero también sus fortalezas, entre ellas la "solvencia" en el control de la pandemia, lo que permite vender el destino como "sanitariamente seguro". De hecho, según ha explicado, el Archipiélago ha dado un "giro de 180 grados" a su estrategia promocional debido a la crisis de la COVID-19 con el objetivo de mostrar a las islas como un destino turístico seguro de cara a sus principales mercados emisores.



Castilla, que ha respondido a dos preguntas en la sesión de control del Parlamento de Canarias, ha instado a aprovechar esta crisis para reactivar el sector y adaptarlo a los cambios y a las nuevas demandas, basadas en la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y el uso de la tecnología y la inteligencia artificial.



En eso se basa el Plan Canarias Fortaleza que va a poner en marcha la Consejería para contribuir a la reactivación turística, ha dicho Castilla.



También se ha referido a algunas amenazas y debilidades que han sido evidentes en esta crisis, entre las que ha citado la dependencia de compañías internacionales en cuanto a conectividad y que el 40% del empleo esté concentrado en el sector.



Pero la consejera ha enfatizado las ventajas de esta comunidad, como que al ser islas se puede controlar mejor la pandemia y que Canarias es el único destino de media distancia seguro en invierno.



Además, "nos hemos enfrentado con éxito y solvencia" a los primeros casos de coronavirus, el de un turista alemán en La Gomera y el del aislamiento de un hotel en el sur de Tenerife, "y tenemos muy buena imagen" por esa gestión, ha afirmado.

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla





Todo eso "nos permite vendernos como destino seguro sanitariamente", ha subrayado Yaiza Castilla, quien no obstante ha aclarado que el esfuerzo promocional ha que preservarlo para el "momento potente" en que se abra el turismo y haya que estar presente en los países emisores.



Toda la estrategia turística que estaba planificada queda ahora supeditada a la crisis sanitaria, ha explicado Yaiza Castilla, y hay que "resguardar" el esfuerzo presupuestario para más adelante.



Eso no significa que entre tanto no se haga nada, pues hay que asegurarse de que los potenciales visitantes "nos sigan teniendo presentes" y cuidar la marca.



El gabinete de comunicación de la Consejería se concentra por tanto en lanzar "mensajes positivos y contrarrestar los negativos", y la potencia de promoción se mantiene en reserva, ha señalado.



Ahora toca "hacer cosas" más que "contar cosas", promover que Canarias sea un "laboratorio de seguridad sanitaria" para que la industria turística canaria esté "a la vanguardia de la seguridad" y pueda mantener su liderazgo, ha indicado la consejera.



Todo eso permite "mostrar una imagen de destino que está preocupado por la seguridad integral de sus visitantes y de sus residentes".