Exceltur alerta del crecimiento “desbocado” de los pisos turísticos

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha alertado del crecimiento “desbocado” de las viviendas turísticas en España, con 60.000 plazas más en las 25 principales ciudades en el primer trimestre, un 25,1% por encima del año anterior y sumando un total de 286.858, superior al nivel prepandemia.

Así lo ha manifestado durante la presentación del informe trimestral, en la que ha denunciado que el aumento de la oferta de viviendas de uso turístico (VUT) es el principal causante del rechazo ciudadano al turismo, por su impacto sobre el acceso a la vivienda, las molestias vecinales, la masificación y banalización de los barrios más emblemáticos.

Además, esa cifra del primer trimestre, junto al aumento del 20,7% de los tres primeros meses de 2023, hace que, en apenas dos años, el número de plazas se haya incrementado en casi 100.000, superando los máximos de los primeros meses de 2020.

Durante su intervención, Zoreda también ha aplaudido la decisión del Gobierno de querer limitar los alojamientos turísticos en zonas tensionadas: “Lo veníamos reclamando desde hace siete años de manera intensa, mientras que hasta ahora se había pasado por alto, pero ya se ha convertido en un problema político”.

En este sentido, Zoreda confía en que esta iniciativa termine en “el deseable acuerdo y coordinación generalizada” entre Gobierno y las comunidades autónomas con “una visión y convicción común” de erradicar “este problema nacional”.

En síntesis, ha señalado que esta decisión debe facilitar un nuevo paraguas legislativo de carácter estatal que, ante los vacíos legales existentes, permita regular y empoderar mejor a las CCAA con unas normativas y procedimientos para abordar “el descontrol de estos pisos turísticos”, e implantar las medidas “correctivas y punitivas más exigentes” que “se hacen cada día más imprescindibles”.

Gran aumento en la mayoría de las ciudades

En referencia a los datos de AirDNA, Exceltur señala que la concentración del crecimiento de la oferta de pisos turísticos se sitúa en un conjunto de ciudades que no han regulado el fenómeno y/o no disponen de los instrumentos de inspección y control “suficiente” para hacerlo frente.

En este grupo de destinos se encuentran la mayor parte de ciudades: Madrid (+29,8%), Valencia (+40,4%), Málaga (+29,9%), Sevilla (+23,1%), Almería (+27,8%), Granada (+16,8%), Alicante (+34,5%), Murcia (+27,4%), Bilbao (+26,4%), Gijón (+56,4%), Oviedo (+85,5%), Coruña (+35,1%), Santiago (+19,4%), Santander (+37,8%), Zaragoza (+30,7%), León (+19,1%), Toledo (+28,8%) y Valladolid (+26,1%).

Tan solo en las ciudades donde hay una mayor sensibilidad ciudadana y, sobre todo, un mayor esfuerzo municipal y prioridad política para su ordenación y control, el crecimiento de las VUT se sitúa en una tendencia razonable, según el informe.

Este es el caso de Palma de Mallorca (-6,1%), Ibiza (-17%), Barcelona (+11,8%) y San Sebastián (+10,9%). En las dos últimas ciudades se han registrado niveles notablemente inferiores a los de antes de la pandemia de Covid-19.

El Gobierno quiere limitar el mercado en zonas tensionadas

La pasada semana, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, afirmó que “hay que limitar” los alojamientos turísticos en zonas tensionadas para garantizar el acceso a la vivienda.

“Yo quiero, junto con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, reunirme con las comunidades autónomas con este asunto, porque yo no quiero entrar en sus competencias, pero esto es de mi incumbencia. Es de mi incumbencia porque está tensionando el mercado residencial”, señaló la titular de Vivienda, que añadió que también se “perseguirán” los alquileres temporales.

Asimismo, destacó que hay comunidades autónomas, como Cataluña, Andalucía o Canarias, que están “dando pasos” en esta materia porque están siendo conscientes de esta realidad. “Creo que todas van a terminar abordándolo”, recalcó.

De igual manera, la ministra afirmó que desde su departamento se ejercerán “todas las competencias” y, en cumplimiento de la Ley de Vivienda, intervendrán en las zonas tensionadas si es necesario.

“La Ley de vivienda me dice que cuando se declara una zona tensionada, el Estado puede intervenir de manera diferenciada con otras zonas. Si ellos no lo hacen, yo intervendré de manera diferenciada con las zonas que cumplan con la ley y no lo haré con aquellas que no cumplan”, explicó.