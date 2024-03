Lopesan se lanza a por el cliente ‘premium’ alemán en la ITB de Berlín

Lopesan Hotel Group afronta su participación en la feria International Tourism Berlin (ITB) con el objetivo de captar a los clientes premium de Alemania, y para ello la compañía destaca la personalización de los servicios, a través del programa Unique by Lopesan, las políticas verdes y la exclusividad de los hoteles que forman parte del portafolio de la compañía, poniendo el foco no sólo en los establecimientos de Gran Canaria o Fuerteventura, sino que también se hará especial hincapié en la promoción del Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, de República Dominicana, así como del Eden Beach Resort & Spa, a Lopesan Collection Hotel, en Tailandia.

La estrategia comercial asociada a los establecimientos de la marca IFA by Lopesan Hotels correrá a cargo del equipo de profesionales de la nueva oficina de Berlín, que desde su apertura, a comienzos de 2023, se ha centrado en el objetivo de continuar creciendo en Alemania, Austria y todo el mar Báltico, mediante la suma de nuevos activos a la actual cartera de negocio, explica el Grupo.

Una vez superado el proceso de recuperación del mercado alemán en Gran Canaria, que el año pasado estuvo cerca de igualar los datos registrados antes de la pandemia, “ha llegado el momento de captar la atención de una nueva generación de viajeros teutones que se sienten atraídos por las propuestas hoteleras de calidad, en las que aspectos como la gastronomía, el diseño o el confort de sus instalaciones desempeñan un papel esencial”, señaló el director general de la División Hotelera del Grupo Lopesan, José Alba. “Además, aprovecharemos la participación en la ITB para dar a conocer nuestra marca Lopesan for Good, un proyecto de identidad ligada a los proyectos verdes, el cuidado del medio ambiente y la apuesta incuestionable de la compañía por un modelo turístico basado en la sostenibilidad”.

La compleja situación económica que afecta de lleno a Alemania, explica el Grupo, ha propiciado que su poder como destino emisor turístico se haya visto reducido en los últimos años, “favoreciendo estrategias que han ayudado a diversificar la llegada de turistas procedentes de mercados emergentes, analizó José Alba. ”Sin embargo, Alemania es un país clave para el Grupo Lopesan y estamos convencidos de que, a base de esfuerzo y trabajo duro, lograremos volver a fidelizar su confianza“.

La incentivación de la venta anticipada de paquetes vacacionales y el fomento del programa Unique by Lopesan son otros de los retos fijados para la cita berlinesa.

La cercanía de fechas clave como la Semana Santa o la temporada de verano hacen que la ITB sea un escenario perfecto para desarrollar las más de 85 reuniones que conforman la agenda profesional, que ha sido estructurada para tratar de alcanzar nuevos acuerdos con los principales turoperadores, agencias de viaje, OTA y bancos de camas de Europa, detalla la compañía canaria. Por este motivo, también se ha desplazado hasta Alemania una representación del equipo comercial de República Dominicana, que pondrá de relieve los excelentes atributos que el Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino ofrece para los viajeros germanos y austriacos.

Lopesan Hotel Management (LHM) cuenta con su propia estrategia de cara a afrontar su participación en la ITB, fijando como desafíos el análisis concienzudo de las numerosas oportunidades recibidas y su valoración de cara a añadir nuevos activos o propiedades de terceros que se sumen a los recientes casos de éxito protagonizados por el Kumara Serenoa by Lopesan Hotels, en Gran Canaria, o el Eden Beach Resort & Spa, a Lopesan Collection Hotel, en Khao Lak.

Un stand exclusivo para “una cita única”

El centro de convenciones Messe Berlin acoge una de las ferias más importantes de la escena turística europea y Lopesan Hotel Group vuelve a acudir con un stand propio que continúa la tendencia de las otras dos grandes citas del sector: la World Travel Market, de Londres, y FITUR, en Madrid.

Los profesionales que acudan al stand nº 207 del Hall 2.1, justo frente al espacio ocupado por Islas Canarias, “tendrán la sensación de estar entrando en la recepción de alguno de los hoteles del grupo”, indica el Grupo. “La madera, el uso de la piedra integrada en la vegetación y los contrastes sugeridos por la luz ofrecen una imagen moderna, atractiva e intimista, creando un lugar de trabajo exclusivo para una cita única”, describe.

El Lopesan Villa del Conde Resort & Spa, el Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel y el Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino son las imágenes que “acaparan todas las miradas”, al integrarse sutilmente en el diseño de este espacio eco friendly, que es reflejo de la esencia de Lopesan for Good, según la empresa. El resto de las marcas del Grupo también tendrán protagonismo en esta edición, mostrando algunos de los elementos que definen a The Lopesan Collection Hotels, Lopesan Hotels & Resorts, Kumara by Lopesan Hotels, Corallium by Lopesan Hotels, Abora by Lopesan Hotels e IFA by Lopesan Hotels, que contará con un lugar específico en el que podrán llevar a cabo los numerosos encuentros programados, del 5 al 7 de marzo, en la ITB 2024.