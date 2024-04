El TSXG paraliza dos eólicos en provincias de Lugo y Ourense, uno de ellos por caducidad de declaración ambiental

La sección tercera de la Sala del Contencioso-administrativo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) ha suspendido dos parques eólicos más. Por un lado, ha paralizado cautelarmente el proyecto eólico Serra de Punago, entre los municipios de Baralla y Castroverde (Lugo), por la caducidad de la declaración de impacto ambiental (DIA). Por otra parte, ha suspendido la autorización previa y de construcción de la Xunta para el parque Marcofan, entre los municipios ourensanos de Beariz, Boborás y O Irixo.

En un auto con fecha del 4 de abril, recogido por Europa Press, el tribunal acoge la pretensión de la asociación ecologista Adega de suspender el proyecto Serra de Punago, impulsado por Acciona, al entender que la promotora eólica no acreditó el inicio material de las obras del proyecto antes de la fecha de vencimiento de la declaración ambiental.

En un comunicado, Adega acoge con “satisfacción” esta decisión al otorgar validez a los indicios de caducidad de la DIA del eólico Serra do Punago y evitar así que se puedan ejercer daños irreparables sobre el medio ambiente.

En mayo de 2023, Adega solicitó a la Xunta la apertura del expediente de caducidad de la declaración ambiental por no comenzar las obras, al tiempo que “tampoco contaba con la licencia municipal preceptiva” para ejecutarlas. Además, sostiene que la empresa no había presentado ante la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación ambiental el plan exigido de avifauna y quirópteros ni el estudio ambiental de los impactos en el que se incluyese “todas las infraestructuras de evacuación”.

Sin embargo, Adega critica que la Xunta “da por bueno” el inicio “ficticio” de las obras del parque eólico, por lo que rechazó declarar la caducidad de la DIA. Esta resolución fue recurrida en alzada por la asociación ecologista, resolviéndose finalmente por silencio administrativo, lo que dio lugar a la posterior interposición del recurso contencioso y a la solicitud de paralización, aceptada por el TSXG.

En lo tocante al parque de Marcofan, el TSXG aduce motivos de prevención medioambiental, al igual que en autos similares en los últimos meses.

“Por más que se nos asevere que la sinergia no impacta negativamente sobre el ambiente porque la DIA así lo refiere, verdaderamente, en este momento procesal, no podemos dar por enteramente veraz este documento, ni los informes que lo apoyan tanto administrativos como los aportados en esta vía jurisdiccional, ya que persiste la incógnita sobre si la DIA refiere la radiografía exacta del medio o estaría mediatizada por la fragmentación artificiosa del parque, que es uno motivo de impugnación de la recurrente”, sostiene la Sala en su argumentación sobre este proyecto en la provincia ourensana.

Más de una treintena de suspensiones

Con esta paralización, el total de suspensiones decididas por el TSXG ascienden a 33 en lo que va año. Tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo (TS) el pasado mes de diciembre, el alto tribunal gallego ha adaptado los criterios a la hora de decidir sobre medidas cautelares respecto a parques eólicos, de modo que ahora centra sus paralizaciones en cuestiones medioambientales.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha notificado hasta 62 autos en los que decide sobre las solicitudes de suspensiones cautelares de 37 parques eólicos, de los cuales 33 han sido estimatorios: Ventumelo, Porto Vidros, Banzas, Monte Neme, Zamorra, Touriñán II, Felga, Rodeira, O Cerqueiral, Chao do Marco, Monte Peón, As Encrobas, Pico Seco, Serra do Faro Ampliación II, As Penizas, Figueiras, Reboiro, Alto da Telleira, Troitomil, Outeiro Grande, Rodicio II, Alto de Montouto, Meirama, Monte da Croa, Gato, Cunca, Serra do Farelo, Maxal, Serra do Colmo, Uxo, Castro Valente, Marcofan y Serra do Punago.

El resto de decisiones, un total de cuatro, son desestimatorias: Vilartoxo, Neboada, Monte do Cordal y Seselle.

Además, el TSXG rechaza en otro auto la solicitud de medida precautoria de Volantis Renovables consistente en la suspensión de la ejecución del acto impugnado, la desestimación por silencio de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación del recurso de alzada de 16 de noviembre de 2021 formulado contra la resolución de 26 de octubre de 2021 de la Xunta que inadmite la solicitud de autorización administrativa del parque eólico Aián.

Alegaciones sobre evacuación conjunta de dos parques

Por otra parte, la Xunta somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y estudio de impacto ambiental del proyecto de evacuación conjunta de los parques eólicos de Estivada y Zamorra, entre los municipios pontevedres de Agolada, Lalín y Vila de Cruces y el lucense de Antas de Ulla.

El promotor de esta iniciativa es Green Capital Power, con un presupuesto de ejecución de 4,6 millones de euros, según el anuncio publicado por el Diario Oficial de Galicia (DOG) este lunes.