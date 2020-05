Japón es uno de los destinos más especiales y sorprendentes del mundo. Un país que ha sido capaz de combinar la más rabiosa modernidad con el respeto reverencial por la tradición y por la naturaleza. Esta nación insular consta de cuatro islas principales (Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu) y una imponente cantidad de pequeños territorios que suman un total de 6.852 islas y que abarcan, de norte a sur, casi 4.000 kilómetros frente a las costas de Rusia –Océano Pacífico-, Corea y China. La superficie del país no es muy grande (unos 378.000 kilómetros cuadrados –apenas un tercio más que España-), pero en él viven 128 millones de personas (es uno de los países con mayor densidad de población del planeta) que se agolpan en grandes áreas metropolitanas como Tokio, la ciudad más poblada del mundo. Aún así, el país cuenta con enormes zonas naturales protegidas. Las islas, de origen volcánico, tienen grandes masas montañosas con alturas que superan los 3.000 metros (el 84% del territorio es montañoso) y que alcanzan su cima en el mítico Monte Fuji (3.776).

Japón lo tiene todo. Grandes ciudades como Tokio, centros históricos impresionantes como la antigua capital, Kioto, imponentes paisajes montañosos como Los llamados Alpes japoneses y una variedad de paisajes que van desde las nieves perpetuas de Hokkaido, la más septentrional de las grandes islas, a las playas tropicales del Archipiélago de Okinawa, que se sitúan en el extremo sur del país. En esta guía iremos incluyendo las guías, reportajes y notas que publiquemos sobre el país asiático para crear una gran guía de Japón que sirva para planificar un viaje por este magnífico país.

la Torre de Tokio desde Roppongi Hills. Zengame

TOKIO.- punto de partida y salida habitual para los más de 13 millones de viajeros y viajeras que visitan el país todos los años. Tokio es una enorme ciudad que roza los 40 millones de habitantes y que es una síntesis perfecta del país; los rascacielos más modernos y vanguardistas se mezclan con templos centenarios dónde aún se practican costumbres religiosas ancestrales. Una ciudad desmesurada en la que, a la par, conviven la delicadeza de las viejas costumbres con el consumismo compulsivo del capitalismo más atroz. En los siguientes artículos puedes ir descubriendo cada uno de los lugares que recomendamos, consejos, mapas y rutas para planificar tu visita.

TRES DÍAS EN TOKIO. RUTA 1

TRES DÍAS EN TOKIO. RUTA 2

TRES DÍAS EN TOKIO. RUTA 3

TAKAO: UN MONTE SAGRADO A UNA HORA DE TOKIO

NUESTROS IMPRESCINDIBLES DE TOKIO

UN DÍA EN YANAKA, EL BARRIO MÁS TRADICIONAL DE TOKIO

El Pabellón Dorado, uno de los templos zen de Kyoto. CARLOS MATEO

KYOTO.- La ciudad espiritual de Japón también fue su capital histórica hasta 1868, cuando la modernización del país impuso el traslado al puerto de la antigua Edo (Tokio). Durante más de 1.000 años, aquí estuvo la residencia del emperador y los más importantes centros culturales y espirituales del país. Por suerte, Kyoto fue la única de las grandes ciudades japonesas que no sufrió bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que conservó su apabullante patrimonio en calles por las que no pasó el tiempo y aún siguen resonando con los zuecos de madera de las míticas geishas. Si vas Japón y no fuiste a Kyoto, no fuiste a Japón.

KYOTO EN DOS DÍAS; GUÍA DE URGENCIA PARA UA VISITA A LA CAPITAL ESPIRITUAL DE JAPÓN

Las cabañas de Shirakawa-gō y Gokayama ha sido declaradas Patrimonio Mundial de la Unesco. Bryan Barber

GUÍA DE LOS ALPES JAPONESES.- Las sierras de Hida, Kiso y Akaishi dividen a la isla de Honsu en dos mitades. También son un verdadero pulmón de bosques, montañas y ríos que ofrecen un verdadero paréntesis de naturaleza entre las superpobladas costas de la más importante de las islas que forman el archipiélago japonés. Lo llaman ‘el corazón verde’. Y con razón. Las partes altas de los valles son propiedad absoluto del bosque, que se extiende casi sin interrupción durante miles de hectáreas, pero en los valles aún persisten aldeas tradicionales con casas de madera y paja, viejos templos y santuarios, algunos de los mejores baños tradicionales y ciudades como Matsumoto, con su famoso castillo.

Calles de Tsumago. Balazs Szanto

LA RUTA DEL NAKASENDO.- El camino de Nakasendo es una de la antiguas rutas tradicionales que unían las ciudades de Tokio y Kyoto. Esta calzada de más de 500 kilómetros se interna por las montañas saltando de valle en valle poniendo al alcance de la mano paisajes increíbles, viejas ciudades y aldeas por las que parece no haber pasado el tiempo. Te ofrecemos dar con nosotros un paseo por uno de los mejores tramos de este camino histórico: el que atraviesa el Valle de Kiso desde los pueblos de Tsumago –juku y Nagome-juku. Son apenas ocho kilómetros, pero guardan toda la esencia del viejo Nakasendo. Ideal para hacer una escala entre Tokio y Kyoto.

Las playas son el principal atractivo turístico de Okinawa, aunque esta isla del sur de Japón tiene mucho que ofrecer al viajero inquieto. Nicholas Wang

OKINAWA; EL PARAÍSO TROPICAL DEL SUR DE JAPÓN.- Esta isla es la más grande del archipiélago que ocupa el extremo sur del país. Muy cerca del Trópico de Cáncer, esta parte del país cuenta con impresionantes playas de arenas blancas, palmerales y arrecifes de coral llenos de vida. Pero también hay viejos castillos, templos y bosques. Esta es la tierra del ikigai (el propósito). Las gentes viven según estrictas reglas de respeto que trascienden lo social o lo ecológico. Comen sano, viven tranquilos y son felices. Y por eso es una de las regiones del mundo con mayor número de personas que superan los 100 años de edad. No queda cerca de los destinos tradicionales, pero no es mala idea para incluir en un viaje largo por el país o si repites.