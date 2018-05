La oposición en el Cabildo tinerfeño tacha "de operación preelectoral de CC", para "comprar votos", la reciente fiesta con mayores en el Recinto Ferial

El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife, la oposición de izquierdas en esta Corporación insular, exigirá al presidente Carlos Alonso que explique en la próxima Comisión de Gobierno Abierto, en el mes de junio, "qué hacían tantos cargos electos de CC" en la pasada celebración con los mayores del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, el denominado Encuentro del Día de Canarias. Este tuvo lugar el 29 de mayo pasado, reunió a unas 5.000 personas, costó 95.000 euros y supuso la contratación por el Cabildo de más de 100 guaguas. La cita se montó casi como si fuera un mitin de CC en Tenerife y se sufragó con fondos públicos del Cabildo.

La consejera de Podemos en el Cabildo Mila Hormiga explicó que "queremos saber qué sentido tiene la presencia de tanto cargo de CC en un acto que en principio debía estar enmarcado en el Programa Insular de Dinamización e Intervención Social (Ansina), que mezcla la gastronomía, la música y las tradiciones".

Y añadió: "Lo curioso es que el Cabildo encomienda a la empresa pública Ideco [adscrita a esa Corporación], por medio del programa Ansina, la organización del referido evento, y esta a su vez ha subcontratado a una empresa externa especializada en estos saraos la organización en última instancia del acontecimiento. Carlos Alonso -reprochó Podemos- copia nuevamente lo peor de la política populista y sin contenido social alguno de los años más oscuros de Ricardo Melchior y Miguel Zerolo", afirmó la integrante de ese partido.

La supervisión del festejo, subrayó Podemos en una nota, "se ha llevado a cabo con todo sigilo y desde las más altas esferas cabildicias", lo que demuestra el interés de "los de siempre para que nada falle. Mucho está en juego, y el voto de los mayores es fundamental. No estamos en contra de celebrar tales fiestas, pero una vez más CC hace de estas su patrimonio privado", recordó Mila Hormiga.

La consejera insular y miembro de Podemos en el Consejo Insular del Mayor expuso que "de todo esto nos enteramos por la prensa; no se trató en ninguna comisión, no se informó del coste económico, no se invitó a ningún partido político (al menos a Podemos)... Lo más grave es que se produjo un mitin de altos representantes políticos de Coalición", con la presencia de Carlos Alonso; del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; de la consejera regional de Asuntos Sociales, Cristina Valido, y los alcaldes de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, de La Laguna, José Alberto Díaz. Todo estos cargos públicos son de CC y de Tenerife.

El grupo Podemos "ya llevó una moción, hace ahora justo dos años, para que se despolitizara la revista Ansina, para que esta no fuera utilizada como una hoja parroquial de CC en los centros de mayores de la isla, moción que fue apoyada por unanimidad en el Cabildo".

Ahora, afirmó la consejera Hormiga, "estamos valorando la posibilidad de llevar otra moción para impedir actos tan vergonzosos como los vividos en el Recinto Ferial, que solo sirven al interés de una clara operación preelectoral con la que CC pretende comprar el voto de nuestros mayores".

La consejera insular también aludió a la doble moral y la falta de escrúpulos de políticos del Partidos Popular, como el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, que, "en un alarde de hipocresía máxima, criticó en la víspera de la celebración ese acto por ser electoralista, aunque luego asistió a la cita haciéndose partícipe de lo peor de la política populista".